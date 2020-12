FDA dice trabajará rápidamente en aprobar uso de vacuna Moderna tras decisión de expertos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), aseguró esta noche que ya le informaron a Moderna que estarán trabajando rápidamente en finalizar y emitir una autorización de emergencia para el uso de su vacuna contra COVID-19.

El anuncio llegó luego de que el Comité Asesor independiente de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados votara a favor de que se aprobara el uso de la vacuna.

Esta es fabricada en colaboración con el gobierno de los EE. UU. por Moderna, una empresa de biotecnología con sede en Cambridge, Massachusetts.

"La agencia también notificó a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y a la Operación 'Warp Speed' para que ejecuten sus planes a tiempo para la distribución de la vacuna", leen las declaraciones de la FDA.

Esto abrirá la puerta a que otras cientos de miles de vacunas se unan a la distribución ya iniciada de Pfizer y más personas puedan acceder a las dosis.

