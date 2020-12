Pierluisi podría no juramentar el 2 de enero si hay recuento en San Juan

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo "Toñito" Cruz, expresó hoy, miércoles, que aunque comparte los planteamientos de irregularidades en el proceso de conteo de votos que ha denunciado el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), asegura que iniciar de nuevo el proceso demoraría la juramentación del gobernador electo Pedro Pierluisi.

En entrevista con Radio Isla 1320, el funcionario aseguró que "la solución no puede ser peor que el problema".

"Si empezáramos de nuevo, no hay manera que el 2 de enero se juramente un gobernador. Por lo tanto, la solución no puede ser peor que el problema", aseguró Cruz.

No obstante, el comisionado electoral recomendó establecer un grupo especial para observar las irregularidades en las actas de la Comisión Estatal de Elecciones.

"El remedio quizá debe ser un grupo especial para que mire las actas y ver de qué manera logras identificar dónde están los errores. Y si no hay más remedio, entonces miraría la posibilidad de un recuento que no está autorizado por ley. No tendríamos más remedio", dijo.

Escucha la entrevista entera:

De igual manera, para ejemplificar el descuadre y el problema que representa, Cruz mencionó la contienda por la alcaldía de San Juan. En esta, Miguel Romero, del Partido Nuevo Progresista, aventaja a Manuel Natal, de MVC, por más de tres mil votos, pero el descuadre espor más de seis mil votos.

"¿Queremos certificar resultados así?", cuestionó el comisionado electoral popular.

