Ley 80 afectaría el funcionamiento de ASSMCA

La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Suzanne Roig Fuertes, aseguró que de aprobarse la Ley 80, que podría reducir el personal de la agencia, la dependencia se vería críticamente afectada.

Durante la vista del Comité de Transición del gobernador electo Pedro Pierluisi, el alcalde de Bayamón y presidente del cónclave, Ramón Luis Rivera Cruz, cuestionó si habría algún efecto en el funcionamiento de la agencia con la implementación de la ley, a lo que Roig Fuertes afirmó.

"Gran parte de ese personal son enfermeras y personal de servicio directo de los hospitales y otros servicio que provee la agencia", expresó. "Contrario a las leyes anteriores, permitía el uno excluir el personal esencial… y esta ley no otorga ese privilegio a las agencias", aclaró.

En el evento también se reveló que bajo el programa HOGARES, que ofrece vivienda para personas abandonadas, al 82 por ciento de los beneficiarios no se le puede facturar.

“Dentro de lo que es el programa Hogares, cuando un paciente tiene algún nivel de ingresos, eso se utiliza para costear su propio cuidado. Muy pocos pacientes pueden cubrir el 100 por ciento. Algunos pacientes cubren un 25 por ciento, un 50 por ciento. Eso si es están dentro de esto, los que se encuentran en el hospital es porque no tienen ningún recurso económico para poder sostener el cuidado que conlleva el transferirlos en algún hogar”, explicó.

No obstante, la funcionaria detalló que un programa del Medicare podría ayudar a unos seis millones, y años subsiguientes de $8 a $10 millones.

“No es un issue de Medicare, es un issue de que si yo no tengo camas en el programa de Hogares yo no puedo moverlo a un hogar. Así que, el círculo se tranca en no tener programas disponibles”, dijo.

“Eso es parte de lo que estamos trabajando con la Junta de Control Fiscal”, dijo.

Te podría interesar: