Contrarreloj la CEE para terminar escrutinio antes de fin de año

Incluso tras realizar esfuerzos esta semana para avanzar en el conteo del voto adelantado a nivel isla, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) proyecta que el escrutinio general se extenderá al menos hasta el 27 de diciembre.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, indicó que desde esta semana cada mesa de escrutinio regular está trabajando al menos cinco maletines diarios, mientras las de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) deben completar tres. Asimismo, se eliminó la norma de que luego de las 3:00 p.m. no se abrirían nuevos maletines en las mesas.

“Necesitamos producir maletines, lo que hay decidido de firma final es que este sábado no se trabaja, tomando en consideración que los funcionarios tienen que hacer gestiones que los domingos, por la orden ejecutiva, no se permite. El 25 (de diciembre) no se va a trabajar. El 24, aunque está disponible, poco productivo podría ser. El (sábado) 26, no se ha tomado una decisión. Esperamos no tener que hacerla”, dijo Rosado Colomer.

Originalmente, la CEE proyectaba finalizar el escrutinio entre el 15 y 20 de diciembre.

Según el presidente, si se cumple con la meta de cinco maletines diarios por mesa regular y tres por mesa de JAVA, “podríamos estar el 27 (o) 28 terminando el escrutinio, como temprano. El área de Añadido a Mano la estamos eliminando porque ellos ya terminaron el trabajo. Ya removieron los archivos y las computadoras. Eso es para dar mesas adicionales. Si (los partidos) me traen los funcionarios, quizás podríamos adelantar”.

Pese al apretado calendario para culminar antes de fin de año y permitir la certificación de candidatos antes del 2 de enero de 2021, Rosado Colomer planteó que no vislumbra un escenario en el que las juramentaciones de funcionarios electos tengan que postergarse.

“Yo esperaría que no. Nosotros estamos trabajando para evitar ese escenario”, sostuvo Rosado Colomer.

Esta semana, la CEE decidió que el lunes únicamente se trabajaría en las unidades de voto adelantado, que hasta ese día se habían limitado a los precintos de San Juan, donde los resultados aún no cuadran con la cantidad de electores. La misma estrategia se utilizaría el próximo lunes.

La oficina de prensa de la CEE informó que ayer se logró completar el escrutinio de 114 maletines de voto adelantado, correspondientes a los precintos del 21 al 31 del distrito senatorial de Arecibo.

Hoy, se indicó que el escrutinio de mesas regulares llegaba hasta Juana Díaz, que contiene los precintos 63 y 64.

En total, Puerto Rico se divide en 110 precintos.

Aunque no ha tomado una decisión final y firme, Rosado Colomer explicó que está considerando esperar a que el escrutinio general culmine para emitir todas las certificaciones a los ganadores. De optarse por esa alternativa, no se estarían expidiendo estos documentos gradualmente, como se pensó en un momento dado.

“Nunca se ha hecho una certificación antes de que cierre el escrutinio, pero tampoco veo una razón en la ley para no hacerlo. No siempre lo que siempre se hace es lo que está correcto, pero para variarlo hay que hacer un análisis cuidadoso, porque podría haber una razón para hacerlo. Si la hubiese tomado (la decisión) ya lo diría. Hay cosas que hay que ponderar y no podemos tomarlo a la ligera”, sostuvo.

Próximamente, el también juez tendrá que decidir si da paso a la petición del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para recontar las unidades 77 de voto adelantado en San Juan, que implicaría una responsabilidad adicional para la CEE en momentos en que no tiene mucho margen de error.

Los partidos políticos tienen hasta hoy para presentar sus posturas sobre la propuesta del MVC, pero Rosado Colomer ya adelantó que su decisión no se anunciaría, al menos, hasta mañana jueves.

La CEE aún no ha anunciado el fin del recuento municipal en Guánica, al tiempo que también deberá recontar la contienda por la alcaldía de Culebra y el distrito representativo 31.