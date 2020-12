Continuará el misterio en torno al ganador de la alcaldía de Guánica

El recuento municipal de Guánica, donde se cree que un candidato por nominación directa pudo haber prevalecido, continúa encontrando escollos relacionados con la manera de adjudicar distintas formas de voto en la que los electores marcaron un nombre en la columna de ‘write-in’.

En el día de hoy, los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) opinaron que tanto los funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) como el Partido Popular Democrático (PPD), cuyos candidatos se disputan la alcaldía con Edgardo Cruz Vélez, han levantado argumentos frívolos en las mesas de adjudicación.

Algunos de estos argumentos, como nuevas objeciones a los nombres que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, decidió debían adjudicarse a favor de Cruz Vélez, tendrán que ser atendidas por el pleno del organismo, que no se reunirá hasta mañana jueves.

“El proceso está como lento, yo diría que es casi hasta intencional. Diría que hay una estrategia de obstrucción. Ahora mismo quieren subir un montón de nombres (a evaluación del pleno) porque tienen un acento. Tanto que alegan que nosotros (MVC) hacemos un reclamo frívolo, eso es un reclamo frívolo. Si ya se adjudicaron los nombres, argumentar por los acentos no tiene sentido”, dijo Olvin Valentín, comisionado del MVC.

Otra controversia que se levantó recientemente gira en torno a las papeletas que tienen una marca bajo la insignia de un partido y el nombre de Cruz Vélez escrito por nominación directa pero sin haber marcado el encasillado de esta columna. Estas papeletas, aunque la intención era someter un voto mixto, la máquina de escrutinio electrónico las reconoce como un voto íntegro para alguno de los partidos, por lo que no alerta al elector de un posible error.

“Al día de hoy esas papeletas no se han subido y ese es un problema con la decisión del presidente. Tú no puedes decir que hay interacción del elector con la máquina, porque (la máquina) no te dice que es íntegro por tal partido o (que emitiste) un voto por Edgardo Cruz. Lo que dice es que fue adjudicada”, sostuvo el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte.

Tras la discusión que tuvo lugar el pasado viernes en comisión, Rosado Colomer decidió que las papeletas de voto adelantado, en las que el elector no interactuó con una máquina de escrutinio, se adjudicarían a favor de Cruz Vélez aunque no apareciera una marca en el encasillado de nominación directa. Ese principio no se aplicaría a las papeletas de electores que votaron de manera presencial, en las cuales sí se requeriría la marca además del nombre.

Se espera que ese asunto en particular sea traído de vuelta a la atención de Rosado Colomer.

El comisionado del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, ha criticado que Rosado Colomer emitiera una lista tan amplia de nombres que se deberán adjudicar a Cruz Vélez. En total, la resolución del presidente contiene 64 variantes, mientras que descartó otras nueve alternativas que se habían incluido en una lista inicial de nombres ‘write-in’.

Anoche, sin embargo, Rosado Colomer dijo que le habían hablado de cuatro nombres adicionales que posiblemente llegarían a su consideración.

El candidato del PPD en Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, solicitó ayer una revisión judicial de la resolución de Rosado Colomer, bajo la premisa de que el presidente no tiene la potestad de decidir qué nombres se adjudican, por lo que se debe ceñir al lenguaje del Código Electoral, que exige que en la columna de nominación directa se escriba el “nombre completo” de la persona.

Rodríguez Ramos fue certificado preliminarmente como ganador sobre el incumbente del PNP, Santos “Papichy” Seda, a pesar de que el renglón de ‘write-in’ recibió más votos que ambos.

El recuento de la papeleta municipal arrancó el pasado viernes.