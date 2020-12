The Mall Of San Juan anuncia apertura de 11 nuevas tiendas

The Mall of San Juan le da la bienvenida a 11 tiendas nuevas que se añaden a la oferta de establecimientos disponibles para los consumidores, de cara a la temporada de Navidad.

Entre las tiendas que se unieron al centro comercial, figura Roma, tienda local donde encuentras marcas de alta calidad tanto para damas y caballeros en tamaños regular y plus. La mayoría de sus marcas son exclusivas de diseñadores locales e internacionales.

Ampliando la moda femenina, se une It Girl, otra tienda local que trae las nuevas tendencias en ropa, calzado y accesorios, mayormente traídos de Italia y España, centros de la moda europea.

La boutique londinense de calzado femenino, Kat Maconie, abrió a finales de noviembre y se destaca por su calzado con combinaciones eclécticas de colores y materiales, tanto en tenis como en tacones para el día y la noche.

Y para moda de caballeros, abrió la boutique ENZO, la cual ofrece ropa y zapatos hechos a mano en Italia con la mejor materia prima. También incluye líneas provenientes de Turquía, así como otras más casuales y divertidas traídas desde E.U.

Adicional, abrió la carreta CXC que ofrece joyería femenina y masculina en piel española y La Lueur, un nuevo concepto de perfumería artesanal y de lujo, acompañado también por exquisitas y exclusivas marcas para el cuidado de la piel y cosméticos.

“Estamos muy contentos y orgullosos de poder presentar nuevas tiendas y crecimiento. Es un momento clave donde se genera un movimiento económico importante y nuevos empleos para nuestra gente. También nos sentimos agradecidos de que estos empresarios estén confiando en The Mall of San Juan para presentar su oferta comercial”, dijo Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

Para los hijos perrunos, Bonefly es una marca de lujo para artículos como collares, arneses y correas. Son a prueba de agua, hipoalergénicos, resistentes al sucio y de silicona. Hay artículos personalizados que pueden incluir hasta cristales Swarovski.

Para los amantes de la tecnología, llega Dr. Tech, una marca local que cuenta con una amplia gama de productos desde drones hasta impresoras 3D. Son dealer autorizado de la marca DJI en Puerto Rico, líder global de Drones y cámaras portátiles. Adicional, ofrecen generadores solares portátiles, computadores y iPads Apple, Lenovo, Nintendo, Autel, robots educativos, memorias portátiles, Productos solares como linternas y abanicos, proyectores portátiles, productos Samsung, Sony, JBL Speakers, Scooters SEG WAY eléctricas, entre otros.

En la categoría de salud, se une B-12, la cual ofrece productos de cuidado preventivo para personas de todas las edades, desde inyecciones de vitaminas hasta una variedad de suplementos, incluyendo limpieza de colon detox. Los suplementos pueden ser adquiridos en la misma tienda.

Y ampliando la oferta gastronómica, pronto abren sus puertas Clandestina y Yogen Früz.

“The Mall of San Juan continúa siendo un destino preferido de compras y gastronomía. Nos encontramos muy agradecidos por el apoyo y comprometidos con nuestros visitantes y empleados en continuar ofreciendo la experiencia más segura mientras reforzamos nuestros protocolos de cumplimiento”, indicó Marquina.

“Ajustándonos a las necesidades actuales, hemos creado otras maneras de vivir la experiencia que ofrece The Mall of San Juan, no solo ofrecemos recogido pick-up y delivery, sino que también tenemos un horario especial para nuestra población adulta, entre otros programas”, abundó la gerente.

Horario Navideño

7-17 de diciembre / lunes a sábado / 9 a.m. – 7 p.m.

18 de diciembre – 4 de enero / lunes a sábado / 9 a.m. – 8 p.m.

24 de diciembre, 31 de diciembre y 5 de enero / 9 a.m. – 6 p.m.

25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero / Cerrado

Los domingos está cerrado hasta el 7 de enero, dada la orden ejecutiva vigente.