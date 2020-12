Voto adelantado 2020: un desastre que atenta contra la democracia

“No podemos detener la producción de listas [de votantes], porque es una producción grande y nos atrasa los procesos de embalaje y demás. Seguimos con nuestra producción de listas y luego hicimos las listas de excluidos, de color salmón, tamaño legal, que se puso en cada maletín de colegio”, dijo el ingeniero.

En la mañana del día de las elecciones, los funcionarios debían tomar las listas de color salmón, buscar a esos electores en las listas de votación y escribir a mano la palabra “excluido” en el espacio para la firma, según el ejecutivo de la CEE.

Al menos dos funcionarios de dos colegios distintos dijeron al CPI no haber visto las hojas color salmón. La CEE mostró al CPI maletines que están en proceso de escrutinio que sí tenían las hojas. Nieves Cartagena dijo que se enviaron las instrucciones, pero añadió que no es asunto de OSIPE si los encargados no siguieron las instrucciones.

Si a un elector se le aprobó el voto adelantado, pero no fueron a su domicilio o no le llegaron las papeletas por correo, podía votar el 3 de noviembre, explicó Rosado Colomer. El funcionario de colegio debió haber verificado que ese elector estaba excluido, según la hoja color salmón, así que votaría como “añadido a mano”. El juez admitió que hubo funcionarios que – por falta de adiestramiento o error humano – no verificaron la lista de excluidos y permitieron que esos electores votaran en el colegio electoral. “Si un elector votó adelantado y votó el 3 de noviembre, tiene un problema bien grande”, advirtió el presidente.

Aunque la fecha límite para solicitar el voto adelantado se extendió hasta el 24 de septiembre, las JIP estuvieron entrando datos hasta el domingo 11 de octubre, dijo Nieves Cartagena.

OSIPE produjo una lista el 11 de octubre, que envió tres días después a los partidos. Pero esa lista no podía ser certificada como final porque eventualmente se generó otra, según Nieves Cartagena.

“Se quedaron 2,192 solicitudes que se grabaron posterior al 11 de octubre por JAVAA”, añadió.

OSIPE produjo el 2 de noviembre una segunda lista de votantes excluidos por voto adelantado que suplementaba a la primera. “Esa lista se imprimió y estaba en OSIPE por si JAVAA la pedía”, dijo el director.

OSIPE no envió la lista suplementaria a JAVAA, “porque JAVAA no la pidió”, dijo Nieves Cartagena.

Justificó que esas 2,192 solicitudes debían ser procesadas con el método de certificaciones de inclusión y exclusión. JAVAA y la Secretaría de la CEE están a cargo de estas certificaciones, dijo.

Cuando el CPI preguntó si estos 2,192 votaron añadidos a mano, el presidente de la CEE dijo que “depende, porque si estaban en lista para ir a domicilio a recoger el voto, pueden haber votado así. O puede ser que lleguen a tu casa, [el elector] no estaba y el día del evento podían votar añadido a mano”. Incluso, a lo mejor no votaron, añadió. El juez especificó que se sabrá cómo votaron en enero o febrero, cuando se depuren las listas.

La actual presidenta de JAVAA, Rosa Vellón Márquez, y la secretaria interina de la CEE, Thais Reyes Serrano, no estuvieron disponibles para entrevista sobre cómo se procesaron esas 2,192 solicitudes.

Una fuente muy cercana a JAVAA dijo al CPI que, en otros eventos electorales, las certificaciones de inclusión y exclusión eran verificadas por cada gerente representante de los partidos antes de ser llevadas a la oficina del Secretario de la CEE. Este año, ese balance electoral no ocurrió por la nueva ley electoral. Cada gerente trabajó por su cuenta unas certificaciones para luego llevarlas al Secretario, confirmaron dos fuentes. Reyes Serrano sustituyó el 22 de septiembre a Ángel Rosa Barrios en el cargo de secretario de la CEE.

La odisea de los sobres

Aunque el personal de JAVAA estaba al tanto de que sería trasladado del edificio de Operaciones Electorales al Coliseo Roberto Clemente, no se le informó cuándo, dijeron las fuentes. Personal de la Oficina de Servicios Generales les dijo: “Ahí están los camiones y los choferes. Ustedes se mudan hoy”.

La mudanza fue el 23 de septiembre, en medio del proceso de ingresar las solicitudes. No tenían las condiciones apropiadas para seguir con las labores en el Coliseo. No había conexión a internet. No fue hasta el día siguiente, después del mediodía, que comenzaron a retomar el trabajo.

La JAVAA está compuesta por cinco gerentes de cada partido y un presidente, y es responsable de administrar el proceso de solicitud, votación y adjudicación de los votos ausentes y adelantados.

Este año, el personal de JAVAA no daba abasto para preparar los sobres de envío con las papeletas. Funcionarios de las JIP a nivel Isla fueron convocados para ayudar en este proceso en el Coliseo.

En cada sobre se colocaban las cuatro papeletas: estatal, alcaldía, legislativa y plebiscito, otros tres sobres y las instrucciones. Cada papeleta debía estar inicializada al dorso por funcionarios de al menos dos partidos. Según datos provistos por OSIPE, 57,470 electores solicitaron voto adelantado por correo, lo que se convierte en 229,880 papeletas, pues por cada elector eran cuatro papeletas.

Las impresoras de JAVAA generan una etiqueta a la vez con la dirección para el sobre. Ante el alto volumen de envíos y falta de impresoras adecuadas, OSIPE recomendó que Servicios Generales las imprimiera.

Sin embargo, ya personal de JAVAA había enviado algunos sobres certificados a los electores. A petición del director de OSIPE, JAVAA le entregó una lista de los 1,097 electores a los que ya se les había hecho el envío. Corregir esta lista retrasó el proceso tres días, según Nieves Cartagena. Finalmente, la lista se redujo a 840 casos a los que no se les podía imprimir la etiqueta con la dirección, porque recibirían un segundo sobre con papeletas.

Ya en esa etapa, OSIPE informó a JAVAA que, de esa lista de 1,097 casos, había 14 casos a los que no se les reflejaba una solicitud registrada por JAVAA ni por las JIP.

La situación empeoró cuando el director de OSIPE se percató de que algunas direcciones entradas por las JIP al sistema no correspondían a las escritas en las solicitudes. El 8 de octubre se lo notificó al presidente de la CEE. Al otro día se ordenó una revisión que culminó en que la Oficina de Control de Calidad corrigió y actualizó algunas direcciones.

A menos de un mes de las elecciones generales, convergieron dos situaciones graves. Había el riesgo de enviar dos sobres a una misma persona y, además, enviar papeletas a direcciones incorrectas.

Si el funcionario de la JIP no actualizó la dirección postal cuando ingresó la solicitud al sistema, el elector no recibiría las papeletas. Llegarían a la última dirección postal registrada en la CEE. Si el elector no cambió la dirección física antes del 14 de septiembre, le llegarían las papeletas correspondientes al precinto de su última dirección física registrada. Dado que hubo tantas solicitudes, los funcionarios de las JIP las ingresaron al sistema después del 14 de septiembre, fecha de cierre de incripciones de votantes. Así que, aunque esos electores hubieran actualizado su dirección física en el papel, los funcionarios ya no podían cambiarlas en el sistema.

Los envíos fueron por correo certificado. Así que consta un acuse de recibo.

El proceso establece que cuando un elector devuelve sus papeletas votadas por correo, debe enviar copia de una identificación con foto para que JAVAA pueda confrontar con la foto de ese elector en el Registro Electoral. El elector que haya recibido las papeletas por error no podía votar con ellas.

Pero una fuente de JAVAA dijo al CPI que vio dos casos de sobres con el nombre de electores y las papeletas marcadas que llegaron con la copia de una identificación de otra persona. “Esas papeletas fueron contabilizadas porque las colocaron en las mesas por una orden del presidente de la CEE sin que se realizara el proceso de validación. Deben haber más”, advirtió la fuente. Rosado Colomer rechazó rotundamente que diera esa orden.

Aclaró que esos casos no han llegado a su atención, pero “si eso ocurrió y hay que investigarlo, se investiga”, dijo.

La misma fuente aseguró que hay una “cantidad considerable de sobres” con papeletas contabilizadas que llegaron por el correo postal y los nombres de las personas que aparecen en esos sobres no tienen una solicitud registrada. Al ser confrontado, el presidente de la CEE dijo al CPI que “no tiene una imputación de parte de la Junta de Correo diciéndome que eso ocurrió”. Si ellos lo identifican, se corrobora la información para entonces referir a las entidades pertinentes, dijo Rosado Colomer.

Hubo electores que recibieron dos sobres de papeletas, como fue el caso reportado por la alcaldesa de Morovis. Un envío pudo haber sido por JAVAA y el otro se produjo cuando OSIPE generó las etiquetas.

El presidente de la CEE dijo al CPI que se está investigando “la sospecha de dos sobres [con papeletas ya marcadas] que llegaron con una misma identificación”.

El CPI confirmó con varias fuentes que hubo sobres con papeletas que el correo devolvió a JAVAA porque las direcciones estaban incorrectas. Esa división no tenía manera de verificar la dirección al recibir las devoluciones, pues los papeles de las solicitudes de voto adelantado estaban en las oficinas de las JIP.

La lista enviada al presidente de la CEE con 212 casos de posibles duplicados la trabajó OSIPE. “JAVAA está revisando ahora en el escrutinio si recibimos dos sobres [para estos votantes]”, confirmó Rosado Colomer.

Si hubo un proceso de depuración, ¿por qué ocurrieron estas irregularidades?, preguntó el CPI.

“JAVAA no nos informó de todos los casos a quienes les había enviado papeletas”, justificó Nieves Cartagena. “Esa lista inicial de 1,097 envíos [hecha por JAVAA] se hizo mal”. El caso reportado por la alcaldesa de Morovis, según él, es un ejemplo del problema, porque nunca apareció en la lista de papeletas enviadas que le entregó JAVAA a OSIPE.

Con relación al asunto de las direcciones no actualizadas, Cartagena Nieves dijo que pudo ser porque “los funcionarios de las JIP no recibieron las instrucciones para el voto por correo” por parte de la Oficina de Enlace y Trámite de la CEE. “No es JAVAA, ni OSIPE [los encargados]”.

Confusión al llenar el formulario del voto adelantado

Las solicitudes del voto especial llegaron por correo postal, fax y a las oficinas de los comisionados electorales de los cinco partidos. Sin embargo, un alto volumen llegó a través del correo electrónico de JAVAA. Tres fuentes dijeron al CPI que hubo entre 17 mil y 21 mil solicitudes en el correo electrónico de JAVAA.

Una de las fuentes – también cercana al trabajo de JAVAA – explicó que hubo electores cuyos nombres aparecieron solicitando voto ausente y adelantado por falta de conocimiento de las diferencias en los formularios.

El formulario del voto ausente fue el primero que se publicó en el sitio en línea de la CEE. Cuando se informó al país que podían solicitar, el formulario del voto adelantado no estaba publicado en el sitio en línea de la CEE.

“Cuando los electores entraron [al website], vieron el papel que dice voto ‘ausente’, pues llenaron esa solicitud pues la lógica les dice que estarán ‘ausentes’ del evento. No conocen las diferencias de los formularios”, narró.

Hubo electores que llenaron la solicitud de voto ausente cuando realmente tenían que cumplimentar la de voto adelantado, un problema que JAVAA detectó porque escribieron direcciones de Puerto Rico para el envío de las papeletas. Los electores que estén fuera de Puerto Rico son los únicos elegibles para el voto ausente.

Antes había una solicitud para voto adelantado y otra para el voto a domicilio, este año se juntaron ambas peticiones en un mismo documento.

Esto creó confusión, mencionaron varias fuentes que llenaron o recibieron el documento.

El documento indica 12 categorías de electores que pueden solicitar el voto adelantado. Estos electores pueden ejercer su voto por correo o de forma presencial, excepto el voto de fácil acceso. Además del correo, bajo esta categoría se puede solicitar que vayan a su casa o pueda votar en un colegio de fácil acceso en el centro de votación correspondiente.

El formulario pregunta dos veces cómo prefiere votar, lo que se presta a confusión. Además, las fuentes allegadas al proceso de recibir las solicitudes explicaron que hubo electores que marcaron todas las modalidades cuando solicitaron el voto de fácil acceso. Es decir, por correo, a domicilio o en un colegio de fácil acceso en el precinto.

Ante el poco tiempo para ejecutar, JAVAA tuvo que decidir la modalidad en esas papeletas. Los reclamos de electores de que funcionarios los llamaban o fueron a sus casas sin haberlo solicitado o – al contrario – de que nunca fueron a sus domicilios, a pesar de haberlo solicitado, pudieron tener su génesis por estas circunstancias.

Aunque pudo haber electores que por falta de orientación llenaron varias solicitudes más de una vez porque “se desesperaron”, una de las fuentes no descartó que la duplicidad de solicitudes pudo haber sido ocasionada porque el elector fue inducido a cometer error o porque otra persona también haya solicitado a su nombre.

Voto ausente

La CEE recibió 6,806 solicitudes de voto ausente, según datos provistos el 3 de diciembre. El voto ausente aplica a “todo elector” activo con domicilio en Puerto Rico, pero que el día de las elecciones no estarán en el país. Estos electores tenían derecho a votar en las cuatro papeletas provistas este año.

“El término ‘todo elector’ no estará sujeto a interpretación”, establece el reglamento bajo la nueva ley electoral. Tampoco se le podrá interrogar y requerir documentos de ningún tipo.

“La Comisión no tiene el mecanismo real para hacer esta corroboración (si está inscrito en Estados Unidos)”, confirmó el excomisionado electoral Guillermo San Antonio Acha.

A finales de mayo, los comisionados electorales acordaron que el presidente de la CEE solicitara a los organismos electorales de los 50 estados de Estados Unidos una lista de los puertorriqueños inscritos en “algún estado”.

El director de OSIPE aclaró que no todos los estados comparten los datos con Puerto Rico.

Un total de 5,551 electores puertorriqueños estaban inscritos en Puerto Rico y Estados Unidos, según documentos de la CEE. En junio, el entonces comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Lind O. Merle Feliciano, solicitó que se excluyeran del Registro General. La ex comisionada del Partido Nuevo Progresista, María D. Santiago, estuvo en desacuerdo.

Tras un pleito judicial presentado por Merle Feliciano, procedía la solicitud de depurar el registro electoral. Nieves Cartagena confirmó al CPI que no se hizo.

“Esa depuración no se llegó a completar y no consta si esas personas votaron o no”, dijo el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín Rivera.

Nieves Cartagena explicó que en Estados Unidos se utiliza solo un apellido. “Por ejemplo, cuántos ‘José Rivera’, de San Juan, pueden llegar en las listas [que provean estos organismos electorales estadounidenses]”, dijo. Divulgar los últimos cuatro dígitos del Seguro Social no era un requisito de inscripción. Por lo tanto, la CEE no tiene esos datos de corroboración para todos los electores.

Para resolver esta situación se necesitan acuerdos colaborativos entre Puerto Rico con estos organismos en EE.UU. Dado que cada estado rige su propio sistema electoral, explicó Nieves Cartagena, hay condados que tienen sus propios sistemas electorales. “Si un estado tiene 50 condados, cada condado tendría que tener un acuerdo colaborativo con la CEE”, añadió.