Piden que se apruebe propuesta de incentivos para restaurantes

Tras el severo impacto recibido por las medidas locales que se han tomado para controlar la pandemia del COVID-19, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) solicitó este lunes al gobierno que considere y apruebe la propuesta presentada desde octubre para crear un nuevo programa de asistencia o incentivos para la industria usando fondos de la Ley CARES.

“Ciertamente, la industria está cada vez más lastimada a raíz de esta pandemia y mientras haya mayores restricciones más se afectará. Ante esta realidad, presentamos una propuesta el pasado 3 de octubre al gobierno estatal para utilizar fondos existentes de la Ley CARES, tal y como han hecho otros estados, para dar un auxilio a la industria y poder costear los gastos operacionales extraordinarios que ha generado la emergencia del COVID-19. Igualmente, referimos la propuesta a la comisionada residente Jennifer González, quien nos dejó saber recientemente que AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera) está evaluando nuestra solicitud y debe haber una respuesta en los próximos días”, explicó Gadiel Lebrón, director ejecutivo de ASORE.

De acuerdo con la respuesta de la comisionada Jenniffer González, enviada directamente a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, es necesario que la AAFAF responda de manera rápida, ya que los fondos federales proveniente del “Coronavirus Relief Fund” vencen el 31 de este mes. De manera que el tiempo para aprobar y gestionar la utilización de dichos fondos es limitado, dijo Lebrón en una comunicación escrita.

“Sin duda, las nuevas restricciones hacen de esta solicitud una de mayor urgencia para nuestra industria. La mayor preocupación que tenemos en estos momentos son los empleos que se pueden perder, pues entendemos que tras la orden ejecutiva actual muchos restaurantes no podrán soportar la carga y no les quedará otra opción que cerrar sus puertas. Nuestra industria es una de las mayores generadoras de empleos en la Isla, pero ya se han perdido unos 30,000 empleos, por lo tanto, no queremos que esa pérdida siga en aumento”, sostuvo Lebrón.

La solicitud presentada se enfoca en recibir ayudas que puedan ser utilizadas para cubrir el costo de las medidas tomadas por los restaurantes relacionadas a medidas de protección dentro de las instalaciones, compra de equipos de desinfección y de protección para garantizar la salud de los empleados y comensales.

Según el sondeo más reciente realizado a los socios de esta organización, un 40 por ciento de los restaurantes ha experimentado una caída de más de 50 por ciento de las ventas. Cabe destacar que la gran mayoría de los propietarios y operadores de restaurantes (98 por ciento) ha invertido en seguridad y tecnología para proteger a sus empleados y clientes del COVID-19. La cantidad de inversión se estima entre 5,000 dólares a 25,000 dólares.