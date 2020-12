Representante del PNP rechaza que Puerto Rico sea de Latinoamerica

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, recalcó que la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto de derechos civiles de la nación y no un tema de naciones separadas, como pretende hacer ver el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) también reiteró que Dalmau busca socavar el reclamo del pueblo, expresado libre y democráticamente en la consulta de estadidad el pasado 3 de noviembre donde el ‘sí’ prevaleció con alrededor del 53 por ciento de apoyo.

“Puerto Rico es una colonia, la colonia más antigua del mundo. Nuestra nación, los Estados Unidos, tiene que rectificar eso haciendo valer la voluntad de los ciudadanos americanos de la Isla quienes en tres ocasiones durante los pasados ocho años han votado por la unión permanente, por la igualdad, por la estadidad. Que el PIP, que defendió la opción del ‘no’, la cual fue rechazada por la mayoría del pueblo, venga ahora a tratar de meter la independencia por la cocina alegando que Puerto Rico es una nación latinoamericana, es un acto incorrecto y falso que lo único que pretende es desviar la atención del reclamo legítimo y oficial de estadidad. Quieren minimizar el respaldo del 52.3% a la estadidad, pero me imagino todo el revuelo estarían formando si ellos hubiesen obtenido un raquítico 50.01%, ya habrían proclamado la independencia”, señaló Aponte Hernández mediante un comunicado de prensa.

De esta manera el líder estadista respondió a Dalmau, quien en una serie de cartas enviadas a la designada directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca del presidente electo Joe Biden, Julie Chávez Rodríguez; a su nueva portavoz de asuntos hispanos, Jennifer Molina; y a Raúl Grijalva, quien preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, dijo que el tema de Puerto Rico es de una nación latinoamericana separada y su derecho a la autodeterminación.

“El Senador Dalmau tiene que entender que Puerto Rico ya tomó su determinación, ya nuestra gente ha votado en tres ocasiones por la estadidad. Sí a él no le gusta esa determinación, lograda de manera libre y democrática, es su asunto. El ‘no’, la opción que Dalmau y el PIP defendieron e hicieron campaña por ella, perdió. La gente no la quiso, la gente quiere la seguridad e igualdad que sólo la estadidad brinda. Esas cartas no son otra cosa que un lamentable intento de proyectar lo que no es, querer hacer vencedor al perdedor. Son también para tratar de imponer al pueblo lo que no quiere, la independencia. Con ellas quieren confundir y retrasar el bienestar de la gente. Decir que la falta de igualdad no es un asunto de derechos civiles es el extremo de la inconsciencia y una falta de respeto al pueblo. Esas actitudes son algo que nosotros hemos y continuaremos combatiendo en todos los foros. El pueblo habló y queremos estadidad”, añadió el Representante por Acumulación.

“Dalmau habla mucho de los votos que sacó en la elección general, pues si esos son legítimos para su candidatura, de la misma forma son legítimos para la estadidad. No se puede decir una cosa sí y otra no en una democracia. La estadidad ganó, el pueblo la reclama y nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacer cumplir este mandato”, finalizó Aponte Hernández.

