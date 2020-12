Baja positividad en evento masivo de pruebas de Covid-19 en Bayamón

En una actividad de administración masiva de pruebas de antígenos que se organizó desde esta mañana en Bayamón, se habían detectado 45 casos positivos entre 1,463 personas durante las primeras dos horas del evento, para una tasa de positividad de poco más de 3%.

“A todos se les ha contactado y se les envió su (resultado) por email o mensaje de texto. Todos han sido rastreados o asignados a sus municipios y si son de Bayamón también han sido apuntados todos sus contactos para llamarlos y orientar a la persona que debe mantenerse en aislamiento hasta que lo volvamos a llamar en tres días, y darle seguimiento hasta que esté curado”, dijo la epidemióloga municipal, Laura Ramírez Martínez, quien detalló que a la actividad se habían dado cita personas de pueblos tan distantes como Arecibo.

La tasa de positividad de 3% en las primeras 1,463 pruebas realizadas era inferior incluso a la cifra que obtuvo Bayamón en el pasado informe semanal del Departamento de Salud, donde era uno de apenas cuatro municipios del país por debajo del 10%.

La epidemióloga Fabiola Cruz, directora del Sistema Municipal de Investigación y Rastreo de Casos del Departamento de Salud, indicó que hoy en Bayamón estaban listos para recibir hasta 10,000 personas interesadas en realizarse la prueba de antígenos.

La prueba de antígenos es considerada una diagnóstica, porque detecta la presencia del virus en el cuerpo, aunque tiende a arrojar más falsos negativos que la prueba molecular.

Pese a los datos preliminares obtenidos en el evento, en términos generales el país continúa sumido en el peor momento de la pandemia desde una perspectiva estadística. Hoy mismo el Departamento de Salud reportó 494 nuevos casos confirmados del virus, así como 179 probables y 370 sospechosos. También se registraban 620 personas hospitalizadas por Covid-19, 97 pacientes en intensivo y 107 conectados a ventiladores, todas muy cerca de las cifras récord que se han observado en las pasadas semanas.

El doctor Carlos Santiago, quien dirige la oficina municipal de Salud en Bayamón, precisó que la actividad, organizada entre el Departamento de Salud y el ayuntamiento, era un buen simulacro de que lo que en los próximos meses serían los eventos de vacunación masiva, particularmente en lo referente al uso de la tecnología para registrar y dar seguimiento a cada persona.

“El documento que se llena sale con un número de código y con eso llega la persona al área de vacunación. Ya no tenemos que llenar otro papel más, sino ver el código, identificación, se pone la vacuna y queda registrado (en la plataforma digital)”, explicó el galeno.

El seguimiento será fundamental para la administración de la vacuna, pues tanto el producto elaborado por Pfizer/BioNTech como el de Moderna requieren una segunda dosis, que se aplica 21 y 28 días después de la primera, respectivamente. La vacuna de Pfizer ya recibió una autorización de uso de emergencia (EUA) este fin de semana, mientras se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos haga lo propio con la de Moderna dentro de la próxima semana.

“El mismo sistema envía los recordatorios de cuando le toca ponerse la segunda dosis y en qué lugar”, detalló Cruz, al añadir que la iniciativa del Departamento de Salud, denominada Coviveo, para realizar eventos masivos de pruebas de Covid-19, ya ha impactado a 38 municipios en las pasadas semanas.

Por otro lado, el alcalde bayamonés, Ramón Luis Rivera Cruz, reconoció que sigue a la expectativa de lo que ocurrirá con el remanente de los fondos asignados a Puerto Rico por la ley federal Cares, que han permitido financiar los sistemas de rastreo municipal y cuya vigencia expira a fin de año.

“Si después del 31 de diciembre no hubiese más dinero federal, en el caso de nosotros vamos a mantener la oficina, quizás no al tamaño que la tenemos ahora, pero la vamos a mantener. No solamente por (el Covid-19), pero tenemos que entender que vivimos en un globo terráqueo, donde siempre va a haber algún virus y va a venir alguna enfermedad. La vamos a mantener a largo plazo, pero va a depender del tamaño. Hay una gran posibilidad de que los fondos Cares se extienden, así que tenemos esa esperanza y si los extienden nos da una ventana adicional”, manifestó Rivera Cruz.