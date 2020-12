FDA autoriza uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra COVID-19

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 dando luz verde a que la misma comience a ser administrada en Estados Unidos y Puerto Rico.

"La autorización de emergencia para el uso de la primera vacuna COVID-19 es un hecho significativo en el batallar esta devastadora pandemia que ha afectado a tantas familias en Estados Unidos y el mundo", leen las primeras declaraciones del comisionado de la FDA, Stephen Hahn.

El esperado anuncio de la FDA se produce a un día de que la vacuna producida por Pfizer Inc. y su socio alemán BioNTech obtuviera un respaldo crucial de un panel de asesores externos.

La FDA no estaba obligada a cumplir la recomendación del panel, pero la devastación provocada por el virus aseguraba que fuera autorizada.

"Hemos determinado que la vacuna Pfizer-BioNTech cumple con los criterios de seguridad. La totalidad de lo datos disponibles muestran evidencia clara que esta vacuna es eficiente contra el COVID-19", aseguró la agencia.

Today, FDA issued the first emergency use authorization (EUA) for a vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 16 years of age and older. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S. https://t.co/1Vu0xQqmCB pic.twitter.com/c8maeePP9O

— U.S. FDA (@US_FDA) December 12, 2020