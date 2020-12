Presentan nuevos planes de destino para regiones de Aguadilla e Isabela, Cabo Rojo y San Germán

Foundation for Puerto Rico (FPR), a través de su programa Bottom Up Destination Recovery Initiative, presentó ayer los planes de destino comunitario para las regiones de Aguadilla e Isabela, Cabo Rojo y San Germán; durante la conferencia virtual, “Puerto Rico como Destino: Comunidad, Planificación y Turismo”.

La conferencia, coordinada por FPR, contó con la participación de 34 representantes de varios sectores de la isla, quienes participaron en su primer día de sesiones de los paneles: Puerto Rico como destino y la importancia de la economía del visitante para su desarrollo económico; La importancia de comunidades resilientes para el desarrollo económico; y La importancia del tercer sector en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Por otra parte, ayer se discutieron temas como: Tendencias mundiales y el turismo en Puerto Rico; Activos anclas como impulsores del desarrollo económico en las comunidades; y La presencia digital y su impacto en el turismo local.

Los paneles estuvieron compuestos por un nutrido grupo de expertos en temas de turismo y planificación, líderes comunitarios y empresarios, entre los que figuraron Brad Dean, CEO de Discover Puerto Rico; Rodrick Miller, CEO de Invest Puerto Rico; Miguel Santiago Irizarry, director regional región Porta del Sol de la Compañía de Turismo; Mayris Ruíz, presidenta de la Asociación Comunitaria de Llanos Tuna; Javier Hernández, fundador de Inversión Cultural; Ronald Castro, profesor de mercadeo en el Tisch Center for Hospitality de la Universidad de Nueva York; Tony Linares, propietario de la hospedería A 2 Tiempos; Jorge Jorge, presidente de Toro Verde; Padre Aquino, presidente y fundador Casa Juan Pablo; y Alan Taveras, principal oficial de mercadeo de Brands Of, entre otros.

Asimismo, “Puerto Rico como Destino: Comunidad, Planificación y Turismo”, fue el escenario de la publicación de los primeros planes de destino comunitario del área oeste, que fueron co-diseñados entre el equipo del programa Bottom Up de FPR y la comunidad. Estos planes proporcionan una serie de puntos de partida estratégicos para la inversión y el establecimiento de políticas dirigidas a mejorar los activos que hacen a cada región única. Las evaluaciones y los análisis que se esbozan en cada documento se alejan de los procesos tradicionales de planificación al centrarse en una combinación de intervenciones comunitarias que reflejan una evaluación de las áreas de oportunidad, el consenso de los líderes locales en cuanto a la visión de desarrollo del destino y el énfasis en las colaboraciones multisectoriales.

“Tras casi un año de trabajo en el que estuvimos inmersos en las comunidades de Aguadilla e Isabela, Cabo Rojo y San Germán, con mucho entusiasmo publicamos estos planes de destino. Este documento, co-diseñado junto a ellos, ofrece un plan de acción para los esfuerzos impulsados por una coalición mixta de líderes locales y colaboradores de toda la isla, quienes tienen como meta establecer una guía de proyectos y propuestas para aumentar las ofertas turísticas de la región, y así atraer más visitantes tanto locales como internacionales. Estos planes tendrán un efecto positivo en el desarrollo económico de las comunidades aportando mejoras a la infraestructura, asistiendo con la creación de nuevos negocios, y apoyando el desarrollo profesional y crecimiento de la base contributiva”, expresó Alma Frontera, directora de Programas de Desarrollo Económico de FPR.

El Plan de Destino Comunitario de Cabo Rojo y San Germán, se basa en las características únicas de la región, el patrimonio histórico y cultural que la destaca, los poblados gastronómicos y las experiencias en los ambientes naturales; que, además de playas prístinas, ofrecen reservas naturales y el potencial desarrollo del agroturismo y experiencias en la montaña. Las recomendaciones esbozadas en el plan se anclan en estas cualidades con el fin de fomentar la economía del visitante, teniendo a los comerciantes, organizaciones y gobiernos locales como los gestores principales de estos proyectos e iniciativas. Con el fin de mejorar la oferta, se proponen proyectos para la revitalización de activos turísticos anclas y el apoyo a los comerciantes mediante la formación de asociaciones y campañas para aumentar la visibilidad de los distintos negocios. Por otro lado, para aumentar la demanda de los visitantes, se brindan varias recomendaciones relacionadas con la promoción y el mercadeo del destino. Sin embargo, cabe destacar que muchos de los participantes de este proceso de planificación hicieron hincapié en los valores de cooperativismo y sustentabilidad como elementos guías para llevar a cabo estas iniciativas.

Para Orlando Toro, panelista y director de la Oficina de Desarrollo Turístico del Municipio de Cabo Rojo, “el diálogo comunitario que ha promovido Foundation for Puerto Rico en nuestra región ha sido bien particular porque les ha dado la oportunidad a diversos sectores de la comunidad a converger sus ideas. Este diálogo nos ha permitido conocer a nivel más macro lo que buscan los visitantes en Cabo Rojo para poder servir y ampliar nuestra oferta turística”. El municipio de Cabo Rojo, fue uno de los entes que participó del desarrollo del plan de destino comunitario para la región, junto a líderes comunitarios, empresarios y entidades sin fines de lucro”, destacó.

Similar a Cabo Rojo y San Germán, el Plan de Destino de Aguadilla e Isabela se centra en las fortalezas de esta región, la cultura de playa, pesca y "surfing", la accesibilidad del destino, resaltando el Aeropuerto de Aguadilla, y la oportunidad de crear itinerarios robustos y completos para ofrecer a los turistas. Aguadilla e Isabela dan al visitante la oportunidad de sumergirse en experiencias costeras únicas y auténticas, dentro de una cultura relajada y amigable, y experiencias de senderismo y ciclismo, tanto a lo largo de playa, como en la montaña. Como bien señalaban los participantes locales, ambos municipios ofrecen una experiencia combinada de naturaleza, historia y cultura. Que mejor ejemplo de esto que la revitalización del Túnel de Guajataca, uno de los proyectos del plan, que mediante la partida de revitalización de activos del programa Bottom Up y junto con muchos colaboradores, negocios y organizaciones locales, se ha consolidado, aún más, como una atracción frente al mar, que combina la historia del tren junto a murales de artistas locales, en una iniciativa que es fruto de los esfuerzos de las comunidades y residentes. Cabe destacar, que tanto Aguadilla e Isabela, como Cabo Rojo y San Germán, pertenecen a Porta del Sol, reconocida a nivel Isla como un destino que ofrece una multiplicidad de experiencias naturales, gastronómicas, históricas y culturales de calidad.