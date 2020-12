Optimismo en el sector de desarrollo económico y banca con la vacuna

La proyección temprana de una vacuna contra el COVID-19 ha mantenido en ánimo al sector de la banca dado que presenta una solución que podría encaminar a cierta recuperación de esa industria para el 2021, según explicó Myrna Rivera, fundadora y principal asesora de Consultiva Wealth Management.

“Esperábamos que para el primer trimestre del 2021 tuviéramos soluciones. Esas soluciones se anunciaron en noviembre. Así que ha tenido un impacto muy positivo en términos de ánimo y posición”, expresó Rivera durante su participación en el conversatorio “Dale un Giro a Puerto Rico: Perspectivas 2021”, presentado por Metro y NotiUno630. “A corto plazo en el 2021, nosotros entendemos que es un año de transición. La escala de manufactura y distribución que se tiene que dar a nivel mundial es gigantesca y cada país anda haciendo sus negociaciones independientemente”, sostuvo.

A su vez, Rivera reflexionó que en Puerto Rico se debe estar pendiente al balance al cuidado de la salud entre ciudadanos para evitar contagios adicionales y que así continúen mejorando las proyecciones para una recuperación robusta durante el próximo año.

No obstante, sí advirtió que pese al pronto inicio de la distribución de la vacuna, no será hasta mitad del próximo año que se notará un regreso a la normalidad.

“No creo que ese sea el caso en enero ni febrero ni en marzo…el 2021 me parece que es una zapata extraordinaria para el gobernador y esta nueva administración y decir que es un momento para repensar un proceso de educación. De repensar nuestra infraestructura. Es un momento para crear grupos de trabajo, porque mientras estemos todavía en esta situación bien delicada, eso no quiere decir que no podemos reunirnos para tener estos choques de ideas”, expresó.

De esta manera, la líder financiera cree que se deben tomar en cuenta las metas para el 2025 con los resultados de estas elecciones.

Puerto Rico debe insertarse en la cuarta revolución industrial

Para la experta en el sector de inversiones, el momento histórico que vivimos es oportuno como un espacio de visualizar una ruta de desarrollo para la Isla. Más allá de los sectores tradicionales en los que Puerto Rico ha apostado, es hora de ver las oportunidades de la Isla dentro de la cuarta revolución industrial, la del Internet.

Rivera resumió que llevamos décadas en la evolución de esta cuarta revolución industrial que ha impactado grandemente los sectores de tecnología informativa, comunicaciones y consumo discrecional. Con la pandemia, ese impacto se amplificó de forma exponencial . “Los sectores más tradicionales como banca, bienes raíces, transportación —que incluye líneas aéreas— y energía se afectaron grandemente. Sabemos y confiamos que esta situación es temporera, pero durará un año más”, opinó la ejecutiva, quien también forma parte de varias juntas de directores en diversas organizaciones en la Isla.

La experta reconoce los retos de Puerto Rico como desempleo y desigualdad, pero al mismo tiempo destaca las áreas de oportunidad por nuestro inventario de conocimiento y expresiones culturales. Específicamente apuntó como zonas de oportunidad la ampliación de los clusters de manufactura, el área de investigación, la agroindustria, el sector de cultura, historia y turismo, el área de servicios financieros y la de educación superior.

Sostuvo que el dinero de inversión está en Puerto Rico (fondos federales, fondos de inversión, fondos de zonas de oportunidad e inversores de impacto), por lo que se requiere voluntad de ejecución. Para Rivera es momento de que el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro se sienten juntos a la mesa para visualizar los planes a futuro.

Banca

El hecho de que la banca comercial en Puerto Rico se haya achicado a tres instituciones tiene el efecto de llevar el apetito de riesgo a un nivel moderado, dijo Rivera. Aún así, ve oportunidades como el manejo de los caudales locales.