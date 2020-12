Tribunal ordena a Yanitsia Irizarry comenzar transición en Aguadilla

El alcalde electo de Aguadilla, Julio Roldán, dijo que espera que el proceso de transición en el Municipio comience este miércoles, luego que el Tribunal Superior de Aguadilla le ordenara a la alcaldesa saliente Yanitsia Irizarry, comenzar el proceso.

Roldán, candidato a alcalde por el Partido Popular Democrático, dijo que esta es la segunda ocasión que un Tribunal le ordena a la mandataria municipal comenzar el proceso, luego que el pasado 30 de noviembre el juez Trabal Cuevas le ordenara a Irizarry iniciar la transición el pasado 4 de diciembre.

“Por segunda ocasión la Rama Judicial le ordena a la alcaldesa saliente que comencemos un proceso que debió haber iniciado el 18 de noviembre. Es increíble que la licenciada Irizarry esté en negación de que el pueblo aguadillano la despidió de su trabajo como alcaldesa. Me sorprende mucho más, que ella siendo abogada busque subterfugios para no acatar la orden del Tribunal, que en dos ocasiones le ha ordenado comenzar la transición. Esperamos que hoy miércoles finalmente se inicien los trabajos”, mencionó Roldán, quien denunció que hasta el momento no han recibido notificación oficial de los componentes de su Comité de Transición, ni documentos requeridos para iniciar el mismo.

“La alcaldesa saliente cada día inventa una historia diferente para no comenzar la transición ni cumplir con la Ley. Primero fue que ganaron la noche de las elecciones por pela, luego dijo que habían ganado con el voto adelantado, otro día mencionó que faltaban 2,000 votos por contar y ahora, como quinta excusa dice que hay que borrar votos de aguadillanos y aguadillanas”, expresó el alcalde electo.

El también empresario denunció que el más reciente pretexto que levantó la alcaldesa Irizarry es pedirle al Tribunal que se elimine la intención del elector.

“Con una teoría legal traída por los pelos y de obvia dudosa reputación, la Alcaldesa le pidió al Tribunal que se borren los votos de los aguadillanos que votaron bajo el PNP y luego hicieron 14 cruces, votando por mi y por mi legislatura municipal. Alcaldesa, sea una buena perdedora y acepte el resultado. El pueblo aguadillano habló y usted no ha obedecido. El Tribunal Supremo habló y usted está desacatando esa orden. Acepte que perdió, suelte la silla y las ansias de poder y comencemos la transición”, añadió al tiempo que expresó que eliminar esos votos sentaría un nefasto precedente en contra de la intención del elector.

“El proceso de transición es uno complejo que requiere tiempo suficiente para ir sobre cada una de las dependencias municipales, sobre las finanzas y sobre los proyectos que están corriendo. No es algo que se deba hacer a la carrera. El Código Municipal establece que los procesos de transición deben culminar en o antes del 31 de diciembre. Quien único se afecta de que no haya una transición ordenada y completa es el pueblo de Aguadilla que no contará con una administración que conozca todos los detalles y pormenores del Gobierno Municipal. Tristemente, el legado de la alcaldesa saliente en Aguadilla será el de una mala perdedora que, hasta el final, estuvo malgastando los recursos y presupuesto del pueblo”, dijo Roldán.