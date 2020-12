Referirán a Justicia helicóptero perdido en San Juan

El presidente del Comité de Transición de la administración entrante de San Juan, Manuel Diaz Saldaña, no descarta referidos a las autoridades por el helicóptero perdido.

Según Saldaña, esto podría caer como malversación de fondos públicos, ya que la administración saliente tiene la custodia de la aeronave.

“Hay malversación de fondos públicos porque ellos tienen la custodia de esa propiedad. Definitivamente de todo esto van a surgir una serie de referidos a diferentes entidades (incluyendo Justicia)”, expresó el también excontralor.

En entrevista con Radio Isla 1320 am, el funcionario agregó que: “ellos nos informaron que ellos no sabían sobre el paradero de ese helicóptero. La directora de asuntos legales dice que recordaba que hubo un pleito, pero que no recordaba el detalle".