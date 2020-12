Capturan impresionante video desde el aire del iceberg más grande del mundo

Un avión de la Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF, por sus siglas en inglés), logró captar un video desde el aire del inmenso iceberg A68a, el más grande del mundo.

Las imágenes capturaron los 4,200 kilómetros cuadrados que componen al iceberg que tiene la misma dimensión que la zona metropolitana de Madrid.

En el vídeo compartido por el reportero de ciencia de la BBC, Jonathan Amos, se ven fisuras y partes del hielo cayendo al mar.

We now have VIDEO of that @RoyalAirForce reconnaissance flight over #iceberg #A68a . There are some mighty fissures, and the sea around the berg is littered with bits and bobs. Watchout South Georgia! 🦭🐧 Read more: https://t.co/0hJP5fDdJ5 pic.twitter.com/MOWUWMuwZg

El iceberg está ubicado a más de 100 kilómetros del territorio británico de Georgia del Sur que se ha convertido en hogar de pingüinos y otras especies.

En fotos compartidas por el gobierno del territorio afirman que el iceberg es tan grande que no se pudo retratar en una sola imagen.

We are keeping a close eye on the A68a iceberg as it drifts through #SouthGeorgia waters. These shots taken from a @RoyalAirForce A400M aircraft provide a unique view. It was so huge it was impossible to capture its entirety in a single shot! #SGSSIdiscover pic.twitter.com/nX8ToUfQP9

— Government SGSSI (@GovSGSSI) December 5, 2020