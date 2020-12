Candidato PPD prevalece en Aguadilla tras finalizar recuento

El comisionado electoral de Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz Maldonado, anunció que finalizado el recuento de la alcaldía de Aguadilla, Julio Roldán prevaleció como el alcalde entrante del municipio sobre la alcaldesa actual del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yanitsia Irizarry. El resultado arrojó que Roldán obtuvo una ventaja de más de 100 votos.

“Oficialmente puedo decir que culminado el recuento de la alcaldía de Aguadilla, Julio Roldán es el nuevo alcalde del municipio. Este resultado debe estar divulgado en las próximas horas en la página de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), sin embargo, puedo reafirmar que el mismo es oficial”, afirmó Cruz. “La ventaja de Roldán sobre la alcaldesa saliente es de más de 100 votos”.

Sobre la demanda radicada por Irizarry en el Tribunal para que no se adjudicaran los llamados votos 'pivazos' en Aguadilla, el comisionado Cruz informó que en horas de la tarde se llevó a cabo la vista.

Dijo además que están en la espera que la jueza emita su fallo a favor de la solicitud de desestimación hecha por el PPD.

“Cuando finalizamos el escrutinio no encontramos ninguna papeleta mixta o tipo pivazo, a diferencia de lo expresado por la alcaldesa saliente en su demanda. Desde que advinimos en conocimiento de la alegación sustentada en la demanda, entendíamos que no procedía porque es inusual que en la papeleta municipal se den votos de ese tipo. Anoche confirmamos nuestra teoría ya que no se encontraron papeletas votadas de esa forma. Reconozco el trabajo realizado por los voluntarios y los funcionarios de colegio, quienes dieron el todo para lograr que el recuento se llevara a cabo conforme la Ley. Mis felicitaciones para el alcalde entrante”, finalizó Cruz.

Durante la noche del evento los resultados a la alcaldía del municipio favorecieron a Roldán por tan solo 75 votos, lo que obligó el recuento.

Con el 100% de los colegios escrutados del 3 de noviembre, el alcalde electo se llevó 8,760 votos e Irizarry, 8,685.

Mientras que en el escrutinio general con 67 de los 88 colegios reportados, el candidato popular suma 7,224 votos a favor, colocándose en primer lugar seguido de Irizarry quien lleva 6,475 votos.