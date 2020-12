Fatiga y dolor corporal entre los efectos secundarios de las vacunas contra COVID-19

Las vacunas de Covid-19 podrían causar algunos efectos secundarios, de tipo temporal. Estos efectos están asociados a la fatiga y dolor en varias zonas del cuerpo, similares a los de una gripe común.

Por ejemplo, en los ensayos de fase 3 de la vacuna de Moderna, alrededor del 10% de los participantes experimentaron fatiga; 9% informó de dolores musculares y alrededor del 5% tuvieron dolor en las articulaciones y dolores de cabeza.

En cuanto a la fase 3 del ensayo clínico de Pfizer, se documentó fatiga en el 3.8% de los participantes y dolores de cabeza en el 2%.

Incluso, en ambos ensayos se observó dolor en el lugar de la inyección. Sin embargo, como sucede con otro tipo de vacunas, los malestares descritos serían temporales y no necesitarían ningún tipo de medicación, es decir, se "resuelven por sí solas" en pocos días, según Wilbur Chen, profesor de Medicina y jefe de ensayos clínicos en adultos del Center for Vaccine Development and Global Health de University of Maryland.

Conocer sobre los posibles efectos secundarios se hace imprescindible ya que desde hoy, 8 de diciembre, se empezó la etapa de vacunación contra la Covid-19 en Reino Unido. La primera vacuna contra este tipo de coronavirus fue colocada en una mujer de 90 años de Reino Unido, Margaret Keenan.

Adultos mayores podrían presentar menos efectos secundarios

Un hallazgo interesante de los ensayos clínicos es que, si bien las vacunas parecen ser igualmente eficaces en los participantes mayores, los adultos mayores de 65 años experimentaron menos efectos secundarios que los voluntarios más jóvenes.

Los investigadores continúan estudiando por qué esto es así, pero puede tener algo que ver con la disminución de la respuesta inmunitaria que viene con la edad.

Los expertos señalan que al necesitar dos dosis, muchos pacientes podrían desanirmarse y desistan de continuar con la dosis recomendada. Sin embargo, al ser molestias leves, esperan que la vacunación logre los resultados deseados: frenar la pandemia.