Wanda Vázquez asegura sentirse "súper bien" cuando le dicen "titi Wanda"

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo este lunes en entrevista radial que se siente “super bien” que le digan “titi Wanda”.

“Yo sé que cariñosamente por ahí me llaman titi Wanda. No me está malo. Me siento súper bien que se expresen sobre mi de esa manera”, afirmó Vázquez Garced en entrevista radial con Rubén Sánchez por WKAQ 580.

"Vuelve la alarma": Gobernadora anuncia regreso de la alarma toque de queda Desde hoy, el toque de queda será a las 9:00 de la noche

La gobernadora explicó que ella ve a las tías como una figura de autoridad, que regaña y corrige, pero también trata con cariño a los demás.

Ley Seca

“El sábado es ley seca total. Así que el sábado no se puede pedir (alcohol en un restaurante). En mesa si se puede hacer en la semana, pero el sábado no. El sábado es total, la ley seca. No hay expendio de bebidas alcohólicas desde las 5:00 de la mañana del sábado hasta el domingo”, dijo Vázquez Garced en cuanto a su última orden ejecutiva, que procura detener el alza en el contagio con el COVID-19.

“Fue una decisión muy difícil”, dijo Vázquez Garced, comentando que recibió múltiples sugerencias de sectores médicos y económicos, lo que la llevó a ordenar una ley seca en los fines de semana, pero permitiendo la venta de comida a los negocios.

“Vimos el consumo de bebidas alcohólicas, sin mascarillas (en ningún momento), compartiendo en diferentes negocios, particularmente los fines de semana. Tratar de controlar un poco lo que estaba generando el aglomeramiento de personas sin mascarillas, que era la venta y consumo de bebidas alcohólicas”, explicó la Gobernadora en cuanto a la última orden ejecutiva.

“Si nosotros vemos una respuesta de nuestros ciudadanos, a tener un control en estas áreas donde hemos visto mayor aglomeramiento, nada quita pues que podamos ir trabajando con esta orden ejecutiva y que podamos ir flexibilizando la misma”, dijo Vázquez Garced.

Por otra parte, la Gobernadora dijo que volverán a enviar la alarma vinculada al toque de queda a través del sistema de emergencia que transmite mensajes de texto a los celulares, tal y como se hizo por muchos meses.