Avistan una gran nube embudo en el suroeste de la Isla

PARGUERA: Nube embudo con rotación vista sobre tierra entre Lajas y Cabo Rojo. Este video fue capturado desde cayo “El Palo” en la Parguera por la amiga Gina's at Johnny's Boats – La Parguera y me dice que se disipó rápido. Por el momento no hay reportes de que tocara tierra.

Publicado por Deborah Martorell en Domingo, 6 de diciembre de 2020