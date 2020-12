Papeletas 'lisas' se contabilizarán pero serán colocadas en sobres aparte

Luego de un cónclave de unas cinco horas, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) determinó ayer que las papeletas denominadas como 'lisas' u objetadas serán contabilizadas en el escrutinio general, pero serán colocadas en un sobre aparte para luego determinar más adelante si contienen alguna irregularidad.

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se mostró complacido con la decisión del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, luego de que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, se opusiera por entender que la colectividad busca retrasar los procesos.

Valentín explicó que dichas papeletas objetadas se pasarán por las máquinas de escrutinio electrónico, pero se colocarán en un sobre aparte y referirlos al pleno de la Comisión. "Si la Comisión no altera nada, pues los resultaos ya están. Pero si alguna decisión de la Comisión implica hacer un ajuste, pues se ordena un ajuste manual sobre el resultado", dijo. Ayer el comisionado electoral del MVC levantó dicha objeción luego de que funcionarios se percataran que cerca de 51 papeletas de voto adelantado no tuvieran el característico doblez al ser colocadas en un sobre.

Sánchez, en entrevista con Metro, admitió que se opuso a la decisión del presidente de la CEE por entender que se trata de un intento del MVC y el Partido Popular Democrático por atrasar el escrutinio general.

"La papeleta que no está doblada es del voto de los confinados que ciertamente no se dobló o del voto domicilio que no se colocó dentro de en un sobre. Ahora después que la habían adjudicado por primera vez en balance, ahora protestan y de repente es sospechosa [la papeleta]", expuso Sánchez.

"Qué casualidad que las papeletas no dobladas no son populares, no son de Victoria Ciudadana, son papeletas [a favor del] PNP. Hay una acción concertada para obstruir lo que va a ser la adjudicación de estos votos por correo, a domicilio y todo el voto adelantado", continuó.

Presidente de la CEE lanza advertencia a comisionados ante alegaciones de atrasar los procesos

Según los comisionados Aponte y Valentín, el presidente de la CEE dejó sobre la mesa una moción del comisionado del PNP en la que pidió un cese y desista ante alegados intentos del MVC y el PPD de retrasar los procesos. Sin embargo, Aponte indicó que Rosado Colomer advirtió a los comisionados sobre las consecuencias de retrasar el escrutinio general y aludió a que estos podrían incurrir en desacato, de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que ordenó la continuación de los procesos.

Sánchez, por su parte, rechazó los planteamientos de los comisionados, y aseguró que el presidente sí acogió su moción. Indicó que Rosado declaró en la reunión que procedería con el "desacato" si algunos de los equipos de trabajo o funcionarios de las colectividades en las meses detienen el escrutinio.

Ante esto, Valentín comentó que, pese a las objeciones de Sánchez de traer ante el pleno de la CEE la controversia de las papeletas 'lisas', aseguró que tiene la facultad para elevar cualquier reclamo ante la Comisión y no debe ser visto como un intento de demorar el proceso.