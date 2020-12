Presidente de la CEE culpa al PPD y el MVC de retrasos en escrutinio de JAVA en San Juan

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, responsabilizó al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Popular Democrático (PPD) de los atrasos en los trabajos de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Adelantado (JAVA), que al momento no ha podido completar las actas de votación de la unidad 77 en ningún precinto del municipio de San Juan.

Rosado Colomer, en un encuentro con los medios, no se atrevió a pronosticar cuándo se conocerían los resultados de estas unidades –donde se consolidan la mayoría de los mecanismos de voto adelantado–, que pueden ser decisivas en al menos tres contiendas de la capital.

“Es prácticamente imposible hasta que no haya un acuerdo de voluntades y yo no veo el acuerdo de voluntades, para ser honesto”, dijo Rosado Colomer al preguntársele cuándo se podría tener certeza de los resultados de voto adelantado en San Juan.

El presidente de la CEE señaló que el tranque corresponde al colegio de 3 de la unidad 77 de cada precinto, donde se registran los votos de las papeletas de voto adelantado y ausente que se contaron manualmente porque las máquinas de escrutinio electrónico las rechazaron.

Según Rosado Colomer, las actas de los colegios 1 y 2 de las unidades 77 –con papeletas que fueron contabilizadas electrónicamente– de San Juan ya fueron cuadradas, pero el PPD y el MVC insisten en que se haga una revisión total de las listas de electores que votaron mediante los distintos mecanismos de voto adelantado, algo que, de acuerdo con el presidente, no está contemplado en las leyes ni reglamentos que rigen el escrutinio general.

“Los comisionados del cuarto partido (MVC) y el segundo partido (PPD) quieren que se termine de contabilizar todos los votantes. No sé cómo lo van a cuadrar porque parte de esos votantes están en el colegio 3 (de la unidad 77) de JAVA, que lo último que yo instruí es que si no cuadra el acta vuelvan a contarlo desde cero. Hay 256 actas que cuadraron pero no se pueden reconciliar hasta que estas 77 actas se cuadren para reconciliarlas con las que (previamente) cuadraron”, detalló Rosado Colomer, en referencia a maletines correspondientes a todo Puerto Rico.

“Yo no he dicho que me parece mal (pero) no entiendo cuál es el ejercicio per se que ellos quieren, que pueda permitir que corra el escrutinio de la forma ordinaria que se hace. Porque el escrutinio se hace, de ordinario, verificando el acta de la máquina con el acta de descargue del día del evento de Osipe (Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico). Ese es el escrutinio electrónico”, sostuvo el presidente.

“En JAVA nunca se ha hecho, como muchas cosas no se habían hecho antes, lo que están pretendiendo los comisionados del cuarto partido y el segundo partido, que es contabilizar todos los que ejercieron su derecho al voto en un colegio (de unidad) 77, que son 227,000, y de esos cuántos ejecutaron el voto, a ver si da el número de los que votaron en el precinto de acuerdo al orden que se pueda ubicar”, añadió Rosado Colomer.

El comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, señaló que, aunque propuso al pleno de la comisión que en el escrutinio se revisara cada una de las firmas de electores de voto adelantado, sus funcionarios están acatando la resolución de Rosado Colomer, que dispuso que únicamente se realizaría un cuadre numérico de papeletas y solicitantes.

Aun así, censuró que ayer la Osipe divulgara parcialmente en el portal de la CEE los resultados de la unidad 77 del precinto 1 de San Juan, pues aseguró que el ejercicio de cuadrar los votos y solicitantes no se ha concluido.

“Alegadamente hay una falla de comunicación entre Osipe, JAVA y la comisión, por vía de la presidencia, y eso lo levanté ayer y hubo una pequeña discusión sobre, esto, se trajo a atención de la comisión y estamos esperando que la comisión emita instrucciones”, dijo Valentín.

Pese a las dudas que manifestó Rosado Colomer y los constantes retrasos en el cuadre de actas, Valentín indicó que espera que “esta semana” pueda concluir el escrutinio de JAVA en San Juan.

En la capital, la unidad 77 fue determinante en la noche del evento para conceder triunfos preliminares a los novoprogresistas Miguel Romero, para la alcaldía, y Juan Oscar Morales, para retener su escaño representativo en el distrito 3. Asimismo, el Partido Nuevo Progresista se ha mostrado esperanzado de que, una vez culmine el escrutinio general, también logren obtener la victoria en el distrito representativo 2, que de forma preliminar logró ganar el incumbente popular, Luis Raúl Torres.

Rosado Colomer dijo que no tenía “información” de que en el precinto 2 de San Juan se hubieran registrado en el escrutinio más votos por adelantado que las solicitudes aprobadas. Ayer el candidato de MVC a la alcaldía, Manuel Natal, afirmó que los votos excedían por 772 las solicitudes en ese precinto.

Valentín indicó que ese dato se desprende de una comparación de las listas de solicitudes aprobadas y las actas de la noche del evento.

El presidente de la CEE sí reconoció que los maletines de unidad 77 no contienen listas de electores, ya que en esencia son un “súper colegio” en el que se combinan distintas categorías de voto adelantado, y que es imposible parear el elector con el maletín en que se encuentran sus papeletas, ya que estas se segregan entre las que son leídas por las máquinas de escrutinio electrónico y las que no.

Rosado Colomer puntualizó que este mecanismo fue aprobado unánimemente por las gerentes de JAVA de los cinco partidos antes de comenzar el escrutinio de estos votos, el 24 de octubre.

Con relación al escrutinio de colegios regulares, Rosado Colomer precisó que ya se estaban atendiendo maletines del precinto 15 de Dorado.