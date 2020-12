Pierluisi no descarta cambios a nueva Orden Ejecutiva

Aunque reconoció que no conoce todas las medidas anunciadas hoy por la gobernadora Wanda Vázquez, el gobernador electo, Pedro Pierluisi, dejó la abierta la posibilidad de hacerle cambios a la nueva orden ejecutiva que busca detener el alza de contagios de COVID-19.

El nuevo decreto estará vigente a partir del próximo lunes 7 de diciembre hasta el 7 de enero de 2021. Pierluisi tiene previsto juramentar en el cargo como gobernador el 2 de enero. Durante una conferencia de prensa, el gobernador electo aseguró que revisará la nueva orden ejecutiva y, de ser necesario, no descartó realizar cambios en las directrices.

"Obviamente, yo voy a tener que revisarla [la nueva orden ejecutiva] ya que estaré asumiendo el cargo el 2 de enero y si hubiera motivado fundado o justificación científica para hacerle un cambio a esa orden se le hará el mismo 2 de enero, sino se quedaría en vigor hasta el 7 de enero", señaló Pierluisi durante una rueda de prensa en donde anunció la designación de Carlos Mellado como secretario del Departamento de Salud.

Pierluisi, además, comentó que la gobernadora le anticipó algunos de los cambios que anunció en la mañana de hoy, pero que desconocía el detalle de cada una de las medidas, por lo que descartó opinar en torno a dichas directrices para combatir el COVID-19.

"Tengo comunicación regular con la gobernadora [Vázquez] y me había anticipado que venían cambios y básicamente me dijo uno que otro de los cambios, pero como no tengo certeza y sé que cuando se anuncian estos cambios en una Orden Ejecutiva son múltiples cambios y por eso no me quiero aventurar [a opinar]. Pero sí, ella está teniendo la cortesía de alertarme cuando vienen cambios", mencionó.

Mellado, aunque tampoco quiso opinar sobre las medidas anunciadas por la gobernadora, expuso que toda directriz debe ser implementada para evitar la aglomeración de personas.

"Se tiene que sentar al sector comercial y establecer varias cosas, cómo evitamos aglomeraciones en los restaurantes, por ejemplo. Hay que propiciar que los restaurantes tengan espacios abiertos y que en una mesa se sienten personas del mismo núcleo familiar y que aquellos lugares que se permite el estipendio de bebidas alcohólicas, pues limitarlos", dijo.

El designado al Departamento de Salud también comentó que es urgente reducir la curva de contagios para permitir la reapertura de los planteles escolares.

Agregó que el Departamento de Salud estará repartiendo unas 2,000 pruebas para cada municipio para diagnosticar el coronavirus. Mellado también indicó que próximamente la agencia recibirá unas 850 unidades del medicamento 'bamlanivimab', un tratamiento de anticuerpos monoclonal y el cual se destinará para pacientes con síntomas moderados o severos.

Asegura que toma de posesión no conllevará aglomeración

Pierluisi, por su parte, prefirió no anticipar detalles sobre la ceremonia de juramentación para el cargo de gobernador, pero aseguró que será una actividad que no conllevará aglomeración de personas.

"Hoy día no me parece responsable tomar decisiones en cuanto a qué se va a hacer en una actividad pública a mediados del mes de enero. Hay que ver qué sucede con estos contagios, cómo sigue la situación y, como mínimo, hay que tomar medidas en cualquier actividad para proteger la salud de los que acudan a la actividad", dijo Pierluisi a preguntas de la prensa.

"En el caso mío particular que la actividad sea una que la concurrencia no sea la que se veía anteriormente en la toma de juramento de los gobernadores y gobernadoras", continuó.

Asimismo, exhortó a los alcaldes y alcaldesas que vislumbran realizar actividades de toma de posesión a evitar la aglomeración de personas.