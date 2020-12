Cámara de Comercio pide que se evalúen datos antes de tomar medidas adicionales

La Cámara de Comercio de Puerto Rico solicitó hoy, jueves, que el gobierno central evalúe los datos antes de tomar decisiones adicionales.

En un comunicado, el ente informó que la pandemia del COVID-19 ha significado un fuerte golpe económico para el país y la gran mayoría de las empresas enfrentan retos para mantenerse a flote.

“El COVID-19 ha representado un fuerte golpe a la economía y a los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. En esta pandemia más del 83% de las PYMES han tenido serias dificultades manteniéndose a flote, por lo que seguir restringiendo la capacidad de funcionamiento de los negocios sería devastador”, expresó la organización mediante declaraciones escritas.

De acuerdo al economista Gustavo Vélez, los datos publicados por el Departamento del Trabajo señalan que para los meses de abril y mayo “el empleo total no asalariado experimentó una contracción de 10.1% y 10.9%, respectivamente. Previo al inicio del COVID-19, el empleo se encontraba en 885,000 empleos”.

“Varios meses después, y sin la posibilidad de acceder a ayudas federales, la situación es aún más grave”, señaló, por su parte, el presidente de la CCPR Juan Carlos Agosto Martínez.

No obstante, datos revelados por el Departamento de Salud indican que la gran mayoría de los brotes se dan en contextos familiares. Este tipo de brote es responsable del 68% de los brotes identificados, con el 21% siendo en escenarios mixtos y el 7% asociado al escenario laboral. Por otro lado, el 74% de los empresarios reportan en el Estudio de Índice de Confianza del Empresario, que no han tenido ni un solo empleado con COVID-19 lo que sugiere que los contagios no son en las empresas que sufrirán.

“El comercio se ha reinventado, aumentando alternativas de servi-carro o compra en línea. No obstante, resulta evidente que el consumidor tiene necesidades, particularmente en esta época navideña. Restricciones adicionales puede llevarlo a preferir hacer sus compras por internet a proveedores fuera del país. Esto sería un golpe adicional, y devastador para la economía y los negocios en Puerto Rico. Por ello, es esencial que se permita encontrar un balance en Puerto Rico de modo que el comercio se pueda seguir desarrollando, mientras el contagio se mantiene controlado”, añadió Agosto Martínez.

Agosto Martínez también apoyó la campaña del Departamento de Salud que insta a todos a seguir las recomendaciones para evitar los contagios.

“Todos debemos llevar nuestras mascarillas, nuestro gel antibacterial, mantener la distancia requerida y evitar actividades con alta posibilidad de contagio. En términos generales, los negocios han cumplido con su parte al tomar medidas extraordinarias de limpieza, rotulación y disminución de cabida. El trabajo en equipo va a ser indispensable para salir de esta situación. La concienciación, la información y la comunicación también van a ser parte indispensable para una solución. Hacemos un llamado a todo el sector privado y a los empresarios que nos mantengamos implantando en nuestras empresas todas las recomendaciones de las agencias federales y estatales para asegurar que controlamos la pandemia y podamos proseguir con la apertura de la economía. Si no hacemos lo que nos corresponde, podremos ver un retroceso y nadie, ni los trabajadores ni los empresarios ni el gobierno, quiere eso”, culminó.

