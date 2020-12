Alertan de más papeletas de voto adelantado sin dobleces

Dos días después de que una pugna por seis papeletas que alegadamente no tenían los dobleces característicos derivara en una pequeña escaramuza en el coliseo Roberto Clemente, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, sostuvo que hoy se abrió otro maletín de votos adelantados que tenía 51 papeletas similares.

“Como ocurrió (anteayer), que un comisionado nuestro identificó papeletas que no tienen ningún tipo de doblez, se levantó la objeción en la mesa. Nuevamente el Partido Nuevo Progresista se oponía y no quería que eso llegara a comisión. Las gerentes de JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) permitieron que se sacaran aparte para que él pudiera contabilizarlos y continuar contando las demás papeletas. Los trabajos nunca se paralizaron y el compañero pudo identificar cerca de 51 papeletas que no tienen ningún tipo de doblez”, dijo Valentín, aclarando que las papeletas objetadas, correspondientes a un maletín del precinto 1 de San Juan, fueron pasadas por la máquina de escrutinio luego de que el funcionario del MVC las contara.

Valentín no pudo precisar si las papeletas eran estatales, legislativas, municipales o plebiscitarias, o una combinación de estas.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, argumentó que las papeletas de voto a domicilio no necesariamente tienen que venir dobladas, porque en un momento dado, durante el calendario de rutas, el organismo comenzó a utilizar sobres manila, que son más grandes que los sobres reglamentarios, en los cuales es imposible introducir las papeletas sin doblarlas al menos una vez.

Rosado Colomer también dijo que las papeletas, tras ser extraídas del sobre, se guardan en maletines que se colocan uno encima del otro, lo que podría aplanarlas nuevamente y eliminar los dobleces.

“No sé si (los partidos) están conscientes que en el voto a domicilio se acabaron todos los sobres y se utilizaron sobres manila, que no todas las papeletas se doblaron. En muchos de estos maletines se apilan las papeletas como están acomodadas y, con ocho maletines arriba, esa presión puede disipar la marca del doblez. Yo puedo entender que quieran hacer el señalamiento. Lo que no se puede hacer es detener el proceso, ni siquiera soslayadamente. El procedimiento adecuado si usted quiere levantar algo es levantar bandera en el acta de incidencias”, subrayó el presidente.

“Llevo tres semanas tratando de cuadrar algunos maletines del colegio 3 (de las unidades 77 de voto adelantado). Si hay que atenderlo (un maletín) nuevamente se atiende, pero no podemos paralizarlo porque tengamos alguna práctica que no esté acorde al proceso”, agregó Rosado Colomer.

El también juez anticipó que el tema de las papeletas sin dobleces se atenderá mañana en reunión del pleno de la CEE, al igual que una propuesta del comisionado del Partido Popular Democrático, Gerardo “Toñito” Cruz, para modificar el mecanismo dispuesto para someter solicitudes de investigación de posibles instancias de doble voto. Rosado Colomer dijo que ya había tomado una decisión sobre la propuesta de Cruz, pero optó por reservársela hasta que emita la resolución por escrito.

Contrario a lo que planteó Rosado Colomer, Valentín sostuvo que la papeleta legislativa –la más larga de las cuatro– tiene que doblarse al menos una vez para poder introducirse en un sobre manila.

“Eso es un cartón bastante grueso que por más que lo planches se va a quedar alguna marca. Si hay una explicación lógica que la compartan y ya. Pero es algo inusual que no puedes dejar pasar desapercibido”, expresó el comisionado sobre la posibilidad de que las papeletas se aplanaran una vez colocadas en los maletines.