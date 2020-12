Alcaldes advierten sobre posible colapso de la industria del reciclaje en la isla

La Asociación de Alcaldes a través de su primer vicepresidente, el alcalde Villalba Luis Javier Hernández, alzaron la voz sobre el impacto que ha tenido la pandemia al manejo de desperdicios sólidos y reciclaje.

Según su comunicación escrita, con el cierre forzoso por la cuarentena, los hogares puertorriqueños han aumentado su generación de basura en aproximadamente 15%, a la vez que ha bajado el nivel de reciclaje.

“Ante el colapso de la industria del reciclaje, tenemos una situación que se nos va a salir de las manos si no se toma acción inmediata. Nuestro llamado al gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia, es que reúna a los alcaldes asociados y federados para tratar el tema de los desperdicios sólidos y el reciclaje”, explicó Hernández.

El Código Municipal recién convertido en ley por la gobernadora Wanda Vázquez el 14 de agosto, dispone que el manejo y disposición de desperdicios y el reciclaje, se llevará a cabo mediante el Programa para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos a ser desarrollado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), según dispuesto en la Ley 70-1992, se indica en el Código Municipal. Dicha Ley 70-1992 establece, entre otras cosas, que la tasa de reciclaje en Puerto Rico debe ser de 35%, una meta que nunca se ha cumplido.

Mientras, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, señaló que en el caso particular del reciclaje, “antes teníamos el acceso al mercado de países como China, Indonesia y otros, pero ya eso está detenido y no hay a dónde enviar lo que se recicla. Ahora mismo a los municipios nos resulta más caro reciclar, que disponer de los desperdicios sólidos. Ya en Puerto Rico nos se recicla vidrio y a eso le sumamos el cartón. Nosotros estamos listos para trabajar en conjunto para tratar este tema, pero dejarlo para luego no es opción”, aseguró.

Por su parte, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, señaló que “desde el comienzo del manejo de la emergencia por la pandemia, la población ha sido requerida a quedarse en sus residencias. Esto ha generado un incremento significativo en los desperdicios sólidos que se requieren recoger por parte de los municipios. En el caso de Loíza, este incremento en desperdicios ha aumentado los costos de disposición de basura superior a los $4,000 mensuales. Para atender el aumento, el municipio se ha visto forzado a aumentar las rutas e inclusive los fines de semana para poder manejar la demanda, pero ante la situación frágil de las finanzas es muy difícil destinar fondos a compra de nuevos equipos de recogido. El no atender la situación de manera inmediata podría producir una crisis de salubridad en las comunidades. Dejarlo para luego, no es una alternativa”, aseguró.

El tema del reciclaje de los neumáticos es otro tema a tratar, a juicio de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González. “El El 15 de marzo la Gobernadora emitó la Oorden Ejecutiva que viabilizaba el cierre de las agencias gubernamentales y las entidades privadas para combatir el Covid-19. Como resultado de esa orden, las compañías que recogen, transportan y exportan neumáticos cerraron sus operaciones. Aunque las reiniciaron posteriormente, el tema del reciclaje continúa vigente y necesario que entre todos generemos soluciones viables”.