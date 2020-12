Salud recomienda cierre del 7 al 21 de diciembre, entre otras medidas restrictivas

El Departamento de Salud recomendará a la gobernadora Wanda Vázquez un cierre parcial de Puerto Rico a partir del 7 de diciembre hasta el 21 por el alza de casos del coronavirus COVID-19.

Así se desprende de un documento que circula en redes sociales y del cual Metro pudo confirmar su autenticidad con el Departamento de Salud. La recomendación sería para la próxima Orden Ejecutiva, aunque plantean que se debe informar mañana 3 de diciembre.

Según indica el escrito, además del cierre, recomienda que los centros comerciales, tiendas al detal y tiendas por departamento deben moverse a ventas online o por recogido servi-carro fuera del centro.

En el caso de los restaurantes y food trucks, indican que solo deben estar abiertos para núcleo familiar con menos de seis personas por mesa. Además, asegurar seis pies de distancia entre las mesas tanto en espacios cerrados como abiertos. Sin embargo, se recomienda promover el uso de espacios abiertos sobre cerrados y el entregar comida y recogidos por servi-carro. En el caso de barras y chinchorros solicitan la prohibición de poder consumir en el lugar, y en los predios, para realizar ventas solo por entrega o recogido.

Los servicios que no se verían afectados bajo esta recomendación son los de supermercados, farmacias y dispensarios, gasolineras, mecánicos y técnicos de reparación, citas médicas y hospitales. Aunque solicitan limitar el tiempo de las personas en algunos de estos establecimientos como supermercados a 30 minutos, farmacias y dispensarios en 20 minutos, citas médicas 30 minutos y los mecánicos que solo atiendan por citas.

Sobre las escuelas y universidades, se exhorta a que sean de manera virtual, mientras que los cuidos de menores sea limitado solo para hijos del personal de servicios esenciales y primera respuesta.

En el escrito, que se ha compartido entre las personas por la aplicación de WhatsApp, catalogan como servicios no esenciales los centros de belleza, barberías, salón de spa, pero exponen que debe permitirse sus servicios solo por cita y a sus empleados exigirle el uso de mascarillas N95 o quirúrgicas y proveerle a los clientes una igual.

Las panaderías solo por recogido para llevar.

Con las iglesias, se solicita que sus celebraciones sean de forma virtual y reducir cualquier actividad presencial a seis personas o menos con distanciamiento.

Aunque solicitan no permitir el consumo del alcohol en ellas, Salud favorece el uso de las playas para promover la salud mental, sin permitir la aglomeración de distintos núcleos familiares. Además, que no se autorice el uso de música en alto volumen, mantener distancia de 9 pies o más y tener identificación para corroborar que son del mismo núcleo familiar.

Al igual que en las playas, Salud indica que para el uso de embarcaciones se debe tener identificación para corroborar el núcleo, no permitir más de seis personas dentro del vehículo de motor acuático y 20 pies de distancia entre las embarcaciones.

Los gimnasios solo en espacios al aire libre y con distanciamiento.

En la recreación y deportes, estos solicitan que eventos deportivos pidan autorización a la agencia y prohibir todo deporte que que tenga contacto con otras personas como el baloncesto, soccer, boxeo. Corridas de bicicletas, motoras y caballos deben cumplir con los seis pies de distancia y no aglomeración de más de seis personas.

Cines, Teatros, Casinos, Piscinas públicas, Museos, Bibliotecas y centros de juegos para niños y adultos se exhorta el cierre de ellos.

El documento indica que las metas a corto plazo sobre estas medidas son el controlar los contagios y transmisión activa en la comunidad para disminuir la carga hospitalaria y muertes en Puerto Rico a causa del COVID para así reducir el nivel de alerta y poder evaluar planes de reapertura paulatina a partir del 21 de diciembre del 2020. Además, establecer un marco de transmisión más controlado ante el comienzo de estrategias de vacunación.