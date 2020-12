Miguel Romero y José Carrión III se dejan ver almorzando juntos

En medio de la disputa por los votos para la certificación final a la alcaldía de San Juan, el alcalde electo según certificación preliminar, Miguel Romero, se reunió con el pasado presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III.

Fuentes de Metro observaron a Romero en un almuerzo informal con el también integrante de lo que fue el comité Latinos For Trump y pasado presidente de la Junta de Control Fiscal. El encuentro entre Romero y Carrión III se dio en el centro comercial The Mall of San Juan. Carrión III renunció a la presidencia Junta de Control Fiscal en julio pasado.

Te recomendamos:

La contienda electoral en San Juan y el misterio de la unidad 77 Los problemas de la CEE para adjudicar votos emitidos por adelantado provocaron dramáticos cambios en los resultados en la noche del evento y podrían hacerlo nuevamente en el escrutinio general

Actualmente, el equipo de Romero trabaja en la transición del municipio luego de que el Tribunal Supremo ordenara que se comenzara el proceso, ya que la saliente alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, se rehusaba a iniciar los trabajos, según dispone la ley.

La elección de Romero es cuestionada por el Movimiento Victoria Ciudadana, ya que su candidato a la alcaldía, Manuel Natal, ha denunciado irregularidades en el proceso. Al momento, no se ha radicado alguna querella formal de fraude. El escrutinio de San Juan debe concluir esta semana con una certificación final. En el escrutinio, con el con 83.89% de los colegios, Natal lleva una ventaja con 38,044 votos frente a Romero con 35,587. Sin embargo, todavía falta por contar el voto adelantado de este municipio que es la unidad 77.