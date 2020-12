Manuel Cidre descarta que caso federal contra Keleher afecte su gestión

Manuel Cidre, designado como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, rechazó hoy que su mención en el pliego acusatorio contra la exsecretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher podría ser una distracción para su gestión como funcionario una vez comience el juicio en algún momento de 2021.

Cidre, quien fue designado hoy por el gobernador electo, Pedro Pierluisi, para integrar su gabinete constitucional, aunque aceptó que aparece en la acusación federal contra la exfuncionaria, aseguró que nunca ha sido contactado por las autoridades federales.

Según la acusación federal contra Keleher, a Cidre se le identifica como 'Individuo D' —a quien no se le imputa delito— y en junio de 2017 le refirió a la exfuncionaria a su ex directora de campaña, María Estela Cestero, para laborar en el DE. Cidre habría solicitado reunirse con la entonces secretaria fuera de las instalaciones de la agencia. Luego Keleher intentó contratar a Cestero como empleada de la agencia. Al no lograrlo, procedió a designarla como su 'asistente especial', pero su salario sería sufragado por la empresa Colón & Ponce. La propietaria de esta corporación, Mayra Ponce, es hermana de Glenda, quien fungió como asistente de la exsecretaria.

Ambas fueron acusadas junto a Keleher y se declararon culpables a principios de 2020. A Cestero se le identifica en el pliego acusatorio como 'Individuo E' y tampoco se le imputó delito.

"¿Esa mención en la acusación podría ser una distracción en su gestión a medida que avance el proceso judicial", preguntó este medio.

"Todo lo contrario", respondió Cidre. Indicó que el pliego acusatorio se limita a describir la forma en que refirió a Cestero y confesó que no se arrepiente de haberla recomendado debido a su trasfondo profesional.

"Nunca entendí cuál fue el propósito de incluirme en ese indictment [acusación federal] porque al día de hoy no he recibido llamada del FBI, ni de Justicia federal, ni de Fiscalía federal y si lo recibiera le diría exactamente lo mismo que les estoy diciendo. Estoy para servir al país", añadió.

Cidre, además, formó parte de la Junta de Directores de la Puerto Rico Education Foundation durante la incumbencia de Keleher en el DE. Durante su gestión en dicha organización, la entonces secretaria solicitó un aumento de salario de $150 mil, pero que fuera financiado por la PREF. La movida hubiese incrementado el salario de la extitular del DE a $400 mil.

Durante la conferencia de prensa del gobernador electo, Cidre rechazó que su gestión podría verse obstaculizada por la influencia de contratistas externos.

Hoy Pierluisi también anunció la designación de Elba Aponte como secretaria del Departamento de Educación. Actualmente, Aponte se desempeña como presidenta de la Asociación de Maestros tras la salida de Aida Díaz el año pasado. Pierluisi además designó a Domingo Emmanuelli como secretario del Departamento de Justicia y Larry Seilhammer como secretario de Estado. Mientras tanto indicó que Francisco Parés y Omar Marrero permanecerán en sus puestos como secretario de Hacienda y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), respectivamente.