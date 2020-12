Línea de cruceros Norwegian suspende viajes hasta marzo de 2021

La línea de cruceros Norwegian anunció hoy que como medida de salubridad ante la pandemia de COVID-19, decidieron suspender sus viajes en todas las flotas hasta el final de febrero de 2021.

Los barcos pertenecientes a Norwegian Bliss, Breakaway, Epic, Gem, Getaway, Jade, Jewel, Pearl, Sky, Sun y Pride of America no tendrán fechas de embarque hasta marzo 31 de 2021.

"A pesar de este retraso nos mantenemos optimistas y esperamos lanzar operaciones de cruceros en el futuro cercano", dijeron en declaraciones escritas.

La empresa aseguró que está tratando de tomar decisiones lo más rápido posible ante las circunstancias sanitarias para proteger a los viajeros.

— Cruise Norwegian (@CruiseNorwegian) December 2, 2020