Estudiantes terminan clases el 18 de diciembre

El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, anunció las fechas donde estará terminando el semestre escolar tanto para los estudiantes y los maestros.

“Los estudiantes estarán terminando a finales de la segunda semana de clases, los maestros estarán terminando el 23 con la radicación de los informes de progreso académico”

Al ser preguntado si estarán acabando entre 18 y 19, este indicó que eso era correcto.

Por otro lado, Hernández descartó que este semestre fuese uno perdido ya que existen muchas historias de éxito por parte de los estudiantes.

Uno de estos es una aplicación desarrollada por estudiantes, que según el funcionario, al estar terminada estará a la disposición del Departamento.

Otro logo celebrado por Hernández, quien anunció que se estaría retirando del Gobierno, es la Tuna escolar de Cidra que grabaron su primer disco según informó.

Yo no puedo decirle que no uno se quedó fuera, pero tengo que decirle que hay miles de experiencias positivas”

Sin embargo, Hernández reconoció que en medio de la pandemia ha tenido retos para cumplir con la educación de nuestros menores en especial con los estudiantes de educación especial.

“¿Tenemos retos? La respuesta es sí, entre ellos por ejemplo, no existe un mecanismo en este momento nosotros podamos ofrecer a los estudiantes de educación especial terapias grupales en medio de la pandemia, la legislación no nos lo permite mediante teleterapia, pero en este momento no puede ser de forma presencial así que esos retos los seguimos trabajando en el Departamento de Educación”.

Mira la entrevista aquí:

