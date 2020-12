Encuentran perrito al que le amarraron pirotecnia de los genitales y atropellaron

Un cruel acto de maltrato animal fue informado por la organización Rabito Kontento a través de sus redes sociales, donde compartieron fotos de un perrito al que le habrían amarrado pirotecnia de los testículos y luego atropellaron.

El perro al que llamaron Demetrio tras ser rescatado ahora está luchando por su vida hospitalizado.

"Amigos, es difícil escribir elegantemente, porque la rabia que nos da es indescriptible. Año tras año educamos sobre decirle no a la Pirotecnia, no obstante, el mensaje no llega a quiénes tiene que llegar!!!", escribieron en redes sociales.

Según la evaluación que se le hizo en la clínica veterinaria, sus heridas serían de hace semanas lo que causó que su escroto ahora esté necrótico y lleno de gusanos.

"Hasta el momento no tiene movimiento alguno, pero su dolor es tanto que habrá que sedarlo para poder realizar las radiografías", compartió la organización.

Además de eso, el perrito también dio positivo a gusanos en el corazón, una condición que suele ser mortal.

"Por ser un buen perro, fue maltratado, herido, por ser un buen perro ha conocido dolores INIMAGINABLES. Basta, no más maltrato. Esto tiene que dolernos a todos, debemos pensar que estamos haciendo mal. Nuestra educación está fallando, dónde está el amor, respeto, compasión?", expresaron en otra publicación.

En la publicación se encuentran los medios en que se puede donar para la recuperación y tratamiento de Demetrio.

Estas fueron las imágenes compartidas por Rabito Kontento: