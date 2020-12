Denuncian escasez de marbetes en los Centros de Inspección

El Centro Unido de Detallistas (CUD) denunció en el día de hoy que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tiene un problema de entrega de marbetes en los Centros de Inspección alrededor de toda la Isla.

Según el presidente del CUD, Jesús Veazquez, "en plena época navideña, donde hay un aumento en el flujo de ciudadanos para hacer inspecciones a sus vehículos y cambiar sus marbetes, el departamento de Transportación y Obras Públicas tiene un serio problema de inventario en sus Centros de Inspección en toda la Isla".

Vázquez, aseguró que las quejas recibidas vienen por parte de muchos de sus socios, dueños de Centros de Inspección, que están confrontando la situación todos los días.

“Hago un llamado al secretario del departamento de Transportación y Obras Públicas, Ing. Carlos M. Contreras, para que de inmediato solucione la falta de materiales en los Centros de Inspección en toda la Isla. He recibido múltiples llamadas de los socios, dueños de Centros de Inspección, que indican que en los últimos meses DTOP ha ido disminuyendo los días de servicio de entrega de material a los centros de inspección. Comenzaron con la de entrega 400 marbetes y certificados semanales, y hoy apenas, están entregando 200 marbetes semanales, lo que ha ocasionado un disloque en los Centros de Inspección en Puerto Rico, lo que implica que no puedan dar el 100% de sus servicios”, agregó.

El Presidente del CUD dijo, que la situación es tal que hay centros de inspección que ya no tienen marbetes, ni certificados. "Normalmente los bancos no venden marbetes durante el mes de diciembre, y al tener las colecturías cerradas, las personas optan por hacer todas las gestiones en los Centros de Inspección, pero actualmente no hay marbetes en la gran mayoría de ellos", indicó

En las declaraciones escritas, se informó que los dueños de los 600 Centros de Inspección que hay en la isla, esperan que la situación se normalice a la mayor brevedad posible porque ya se están afectando miles de ciudadanos.