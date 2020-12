Colegio de Peritos Electricistas enfatiza en contratar personas colegiadas y licenciadas para evitar muertes

La presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (CPEPR), Frances T. Berríos Meléndez, lamentó este miércoles el accidente que cobró la vida de un hombre de 38 años, que tocó un cable energizado mientras instalaba un rótulo en un centro de vacunación en Bayamón el pasado lunes.

Berríos Meléndez urgió a la ciudadanía a ser precavidos en lugares donde pueda haber cables expuestos y recomendó la evaluación de un perito electricista licenciado y colegiado para evitar muertes en labores cercanas a sistemas eléctricos. También reclamó la presencia de un perito electricista para la reparación, instalación o mantenimiento de infraestructuras eléctricas.

“Una muerte es demasiado. Hacemos un llamado a los ciudadanos a proteger la vida de los demás siempre, pero especialmente, en esta época hermosa de la Navidad. Es importante que, si realiza alguna labor en el sistema eléctrico o cercano a estos, lo haga con una persona adiestrada, licenciada y colegiada. De esta manera, protege su inversión, se protege usted como contratante y evita accidentes fatales”, mencionó Berríos Meléndez en una declaración escrita.

Explicó que todo contratante cuando adquiere servicios, se expone a demandas, multas y penalidades que pueden llegar incluso a cárcel cuando hay algún incumplimiento a la Ley 131 que crea el CPEPR y a la Ley 115 que crea la Junta Examinadora de Peritos Electricistas.

“Cada compañero perito electricista está adiestrado en aspectos de seguridad importantes para realizar trabajos de manera segura. Pedimos a las personas que no se arriesguen. La contratación de una persona que no se ha preparado académicamente, para trabajar en sistemas eléctricos o que no cumple con las leyes de Puerto Rico para ejercer como perito, puede traerle serias consecuencias. Al final usted como dueño de la estructura tiene que responder por cualquier accidente o muerte en su propiedad”, recalcó Berríos Meléndez.

Añadió que las personas que tengan dudas sobre cómo o dónde contratar a un perito licenciado y colegiado pueden comunicarse al Colegio de Peritos Electricistas y pedir ayuda. 787-781-7184.