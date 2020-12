Reparos del presidente de la CEE a propuesta del PPD para procesar posibles dobles votos

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, se mostró inconforme con la propuesta del Partido Popular Democrático (PPD) para enmendar el procedimiento para procesar las denuncias de doble voto en los pasados comicios generales.

“Tengo mis reservas sobre lo que quiere hacer el Partido Popular sobre eso. (El comisionado electoral del PPD, Gerardo) Cruz nos ha traído a la atención su preocupación y las alternativas que él entiende de cómo se debe manejar. Yo tengo que decir que el licenciado Cruz quizás no tomó en consideración que la comisión exhortó a todo aquel elector que no fue visitado (en las rutas de voto a domicilio), o que no votó porque no le llegaron las papeletas que solicitó por correo, que acudieran a votar. Yo tengo que evaluar si es suficiente el hecho de que un elector aparezca votando el día del evento cuando aparece en una lista de exclusión, porque eso puede ser un error del funcionario de colegio, que en lugar de referirlo a (el colegio de) añadido a mano, ese elector fue y votó (en colegio regular)”, dijo Rosado Colomer.

Esta mañana, el comisionado del PPD sometió una moción que había adelantado ayer a la prensa, para que, cuando en las mesas de escrutinio se identifique a un elector que hubiera votado el 3 de noviembre a pesar de aparecer en una lista de exclusión, el hecho se hiciera constar en las actas de incidencia y esta se enviara a la mesa especial que maneja las listas de electores que votaron adelantado.

Esta mesa, a su vez cotejaría las listas personas que emitieron su voto por adelantado.

“Dicho examen minucioso se realizará con el propósito de detectar si en efecto a cualquiera de esos electores le fue aprobado y en efecto votó adelantado en cualquiera de sus modalidades. De ser así, se certificará ese hecho ante el pleno de la Comisión Estatal de Elecciones con aquellos casos de doble voto”, lee la moción que presentó Cruz.

Posteriormente, de acuerdo con la propuesta del PPD, el pleno de la CEE decidiría el curso a seguir sobre los electores que votaron en más de una ocasión.

Ayer, Cruz denunció que en los precintos 1 y 2 de San Juan se habían identificado 92 instancias de electores que habían votado en colegio regular a pesar de aparecer en las listas de excluidos. No obstante, admitió que no se había corroborado cuántas de esas personas ya habían emitido un voto adelantado.

“El ejercicio debería ser que el funcionario que va a imputar la conducta, lo acredite. El licenciando Cruz tiene otra visión y es uno de los asuntos que presentó por moción, lo tenemos que atender. Hay que tener cuidado porque, si la comisión va a ser el promovente o querellante, tiene que haber alguien que testifique sobre tal conducta. No es la comisión el testigo”, dijo Rosado Colomer.

El presidente añadió que, contrario a lo que propuso Cruz en una reunión ayer, la CEE no puede someter por iniciativa propia a fiscalía la documentación que acredite el doble voto, sino que sería prerrogativa del Departamento de Justicia solicitarla, en caso de que decidan procesar a algún elector.

Rosado Colomer también expresó reparos sobre la posibilidad de que la mesa especial pase juicio sobre las alegaciones de doble voto, al mencionar que la mesa no necesariamente cuenta con representantes de todos los partidos en todo momento.

“Si él quiere adelantar e imputar públicamente 92 votos dobles, tiene que tener alguna certeza en esa imputación. (El Movimiento) Victoria Ciudadana (MVC), responsablemente, después de su comisionado revisó con todos los demás las listas de votación, retiró la solicitud de investigación”, dijo Rosado Colomer.

El presidente de la CEE especificó que, de las seis denuncias que presentó inicialmente el comisionado de MVC, Olvin Valentín, cuatro fueron descartadas al descubrirse habían sido “errores de los funcionarios” que hicieron el referido.

“En las otras dos los comisionados no pudieron llegar a una conclusión, porque una de ellas parecería un punteo de los que hacen los funcionarios. Lo que decidió la comisión fue citar a los funcionarios que recogieron el voto, que son distintos a los comisionados locales. Nosotros no sabemos quiénes son particularmente. Los comisionados quedaron que los iban a buscar y darle la información a la secretaria sustituta, que aunque no tiene poder de citación, los iba a citar para una reunión y que (los comisionados) los pudieran entrevistar”, sostuvo Rosado Colomer.