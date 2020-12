Radican cargos contra propietario de colmado en Caguas intervenido por violación a la Orden Ejecutiva

Agentes de la Comandancia de Caguas informaron que en la tarde de hoy se radicaron cargos por violación a la Orden Ejecutiva 2020-081 a un hombre por hechos ocurridos en horas de la noche del pasado sábado en el Colmado y Bar La Nave, ubicado en el sector La Mesa en dicho municipio.

En el lugar, se intervino con el propietario, identificado como Alfredo Díaz Lebrón de 56 años, pues en este no se no se estaba tomando la temperatura, sobrepasaba el límite de personas permitidas y varios clientes no guardaban el distanciamiento social esto en contra de lo establecido en dicha orden emitida ante la pandemia del COVID-19.

Este caso fue presentado ante la juez Martin Hernández del Tribunal de Caguas, quien luego de escuchar la prueba determino causa probable para juicio. La investigación de este caso estuvo a cargo de la agente Margarita Vázquez bajo la supervisión de la sargento Emily Rodríguez, ambas adscritas a la comandancia del área de Caguas.

