“No nos vamos a quitar”, gerente asegura el Observatorio de Arecibo se puede salvar

ARECIBO – El Gerente de Operaciones del Radiotelescopio del Observatorio de Arecibo, Ángel Vázquez, mantiene la esperanza de que esta estructura pueda ser salvada y reemplazada por una nueva antena, ya que no todos los componentes se afectaron con el colapso de la plataforma.

“Todavía tenemos un radiotelescopio de 12 metros, tenemos un lightdar , que son los rayos laser que estudian la atmosfera, tenemos unos fotómetros que estudian las luces de la atmosfera, esos instrumentos no fueron afectados porque no estaban en la plataforma. La caída de esa plataforma (la antena) eso era lo que se estaba planificando, para que bajara seguramente, no era para decomisar el observatorio y sus facilidades persé”, comentó en entrevista con Metro.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de colocar una nueva antena, Vázquez respondió que “esos son los planes que tenemos, no nos vamos a quitar”, ya que “no se cayó en el mismo medio del plato, el plato todavía se salvó un poquito, porque se cayó un poquito más al lado norte”, por lo que es posible reconstruir el plato.

Esta reconstrucción sería posible pese a que en China existen unas facilidades similares, aunque más grandes, pero no con la misma capacidad de documentación y análisis de información según indicó Vázquez.

“En China no tienen transmisores, nosotros tenemos un transmisor planetario que lo usamos para estudiar los asteroides, cometas y planetas. También tenemos otro transmisor para estudiar la ionosfera, eso no lo tienen ahí aunque el ellos es más grande, la función de nosotros es multifacéticas y todavía es número uno en el mundo para estudiar asteroides”, indicó.

El radiotelescopio de China es de unos 500 metros mientras que el de Puerto Rico es de 305.

La posibilidad de contaminación ambiental por asbesto y/o plomo, Vázquez comentó que la misma debe ser mínima ya que se había estado trabajando para eliminar la pintura que se utilizó en los inicios de la construcción de esta estructura, que fue en el 1959 y culminó en el 1963.

Sobre el colapso en la mañana de hoy, Vázquez, quien estuvo presente al momento de los hechos, contó que todo comenzó alrededor de las 6:56 de la mañana cuando se “oyó un cantazo bien fuerte, se notaba que era un desprendimiento de los cables y en 30 segundos, en donde originalmente , hay tres torres, de la torre donde estaban ya defectuoso los cables, de ahí se desprendió primero, y se desprendió el brazo debajo del triangulo, cayó en el centro del plato, y el triangulo entonces se movió un poco para al lado y en 30 segundos se cayó la plataforma”.

