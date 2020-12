La CEE contempla emitir certificaciones finales en San Juan esta semana

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) podría emitir certificaciones finales para los candidatos electos del municipio de San Juan y sus distritos representativos y senatoriales tan pronto como esta semana, indicó el presidente Francisco Rosado Colomer.

En conferencia de prensa, Rosado Colomer aseguró que ya se ha completado el escrutinio del “98%” de los maletines de la ciudad capital, que está compuesta por cinco precintos, a pesar de que en los resultados de la página de la CEE los colegios reportados fluctúan entre el 86% del precinto 1 y ninguno en el precinto 5.

“No se puede cerrar San Juan hasta que terminemos la unidad 77 (de cada precinto). La expectativa es terminarlo esta semana. Tienes que asegurarte que terminaste todo San Juan antes de poder hacer una certificación final”, dijo Rosado Colomer, aludiendo a la unidad que contiene los votos ausentes, adelantados por correo y a domicilio, así como los sufragios de confinados.

“Eso lo estamos evaluando porque hay que ver cuán significativo es lo que queda. Si la ventaja entre una candidatura y otra es de 4,000 o 5,000 votos y me queda por recibir tres votos, hay que evaluar, porque no se ha tomado la decisión, si se puede o no hacer esa certificación final. Porque la certificación final debe ser con el 100% escrutado. La otra alternativa sería esperar todas las candidaturas hasta que termine la contabilidad de todos los puestos. No he tomado una determinación final. El certificado de elección lo firman todos los comisionados (electorales), así que debería ser una decisión con la que todos estemos de acuerdo o la gran parte de ellos estén de acuerdo. Está evaluándose cómo lo vamos a manejar”, recalcó Rosado Colomer, al preguntársele por la posibilidad de que la CEE reciba sobres de voto por correo adicionales.

Los votos de sobres por correo que lleguen antes de finalizar el escrutinio general deben adjudicarse, siempre y cuando tenga matasello postal del 3 de noviembre o antes.

En el municipio de San Juan, Rosado Colomer señaló que todavía se trabaja con el cuadre de actas de la unidad 77, un proceso en el que la CEE ha estado inmersa desde finales de octubre, cuando comenzó a adjudicar las distintas modalidades de voto adelantado. Además, habló de un maletín de colegio regular correspondiente al precinto 1 cuyas actas deberán ser revisadas, mientras que otro maletín del precinto 3 será atendido directamente por el pleno de la comisión, ante discrepancias entre los partidos sobre las cuales no abundó.

Según los resultados al momento de esta publicación, el candidato a la alcaldía del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, superaba al alcalde electo certificado, Miguel Romero, del Partido Nuevo Progresista (PNP), por 1,090 votos. Sin embargo, la CEE no ha reportado la mayoría de las unidades de voto adelantado y ausente, donde Romero sacó una diferencia de más de 6,000 votos sobre Natal en los resultados de la noche del evento.

En los distritos representativos 2 y 4, los incumbentes Luis Raúl Torres, del Partido Popular Democrático y Víctor Parés, del PNP, mantenían ventajas con el 80% y 13% de los colegios reportados respectivamente, mientras que en el distrito 3 Eva Prados, del MVC superaba por más de 500 votos al novoprogresista Juan Oscar Morales.

El incumbente Morales, sin embargo, fue el candidato certificado preliminarmente, tras dominar los resultados de la noche del evento por 128 votos, al amparo también de una importante ventaja en el voto adelantado.

Trabajos en Cataño, Guaynabo y Bayamón

En el día de hoy, precisó Rosado Colomer, las mesas de escrutinio también trabajaban con los precintos 6 al 10, que incluyen a Guaynabo, Cataño y Bayamón.

No obstante, Rosado Colomer admitió que la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico aún no ha podido entregarle las tarjetas necesarias para habilitar una segunda máquina de escrutinio por cada mesa, una alternativa que se ha contemplado desde la semana pasada.

El presidente de la CEE mencionó que, por el momento, se continuará evaluando el ritmo de los trabajos antes de considerar la extensión del horario de labores o la implementación un segundo turno diario. El componente electoral del PNP ha impulsado la apertura de un segundo turno, lo que obligaría a cada partido a reclutar más funcionarios.

“Ahora mismo estamos a 1 de diciembre y necesito producción de 200 actas diarias para que lleguemos (a terminar) antes del 24 de diciembre y necesitamos producción en JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado)”, dijo el también juez.

Al momento, la CEE continúa repartiendo cuatro maletines diarios a cada mesa de escrutinio, a pesar de que generalmente no se ha podido completar esa cantidad.