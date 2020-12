Gobernadora anunciará cambios a Orden Ejecutiva en 48 horas

Tras una reunión con cerca de 30 alcaldes, la gobernadora Wanda Vázquez indicó hoy que anunciará cambios a la Orden Ejecutiva en las próximas 48 horas en la que se podría implementar medidas más restrictivas para intentar contener el alza en contagios de COVID-19.

Aunque no ofreció detalles sobre las enmiendas, la gobernadora no descartó algún tipo de cierre o lockdown de ser esta la única opción para detener el aumento en contagios del coronavirus.

"Si la ciudadanía no colabora con las medidas de protección, evitando la aglomeración de personas, va a ser muy difícil y no vamos a tener otra alternativa que considerar en algún momento parte del lockdown que es una medida extrema", dijo Vázquez durante una conferencia de prensa.

Y a pesar de que ayer también sostuvo una reunión con el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, la gobernadora comentó que anunciará las medidas restrictivas en los próximos dos días.

"Vamos a estar analizando estas recomendaciones y esperamos que en las próximas 48 horas podamos estar informándole al pueblo de Puerto Rico cuál va a ser la determinación que se va a tomar", añadió.

Mencionó que, entre las recomendaciones que surgieron durante la reunión con los ejecutivos municipales, está la opción de un lockdown del sector económico o el cierre de los restaurantes y que estos solo puedan operar mediante la modalidad de carry out (para llevar) o entrega.

Asimismo, aseguró que solicitaron nuevamente a la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) redirigir todo el tráfico aéreo hacia el Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Vázquez, a su vez, expuso que aún no ha anunciado las nuevas medidas para detener la propagación del virus debido a que, en esta ocasión, no cuenta con un paquete de incentivos que pueda beneficiar a los pequeños y medianos comerciantes y a los cuentapropistas.

"No es una decisión fácil…Son muchos complementos que se tienen que tomar en consideración, principalmente que no viene un segundo paquete de incentivos para nuestros pequeños y medianos comerciantes. ¿De qué manera cumplimos con restricciones, pero no afectamos al pequeño y mediano comerciante?", explicó.

"Pero si es la única alternativa, ustedes saben que no me va a temblar el pulso", continuó.

La gobernadora, además, indicó que solicitarán una dispensa a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que les permita reclutar empleados para ejercer funciones en el rastreo de contactos de personas que arrojaron positivo al COVID-19. La veda electoral —la cual entró en vigor dos meses antes de las elecciones— impide transacciones de personal durante este periodo que vence dos meses después de los comicios.

Ante esto, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, señaló que es necesario reclutar personal adicional para los equipos de rastreo de contactos —también denominado contact tracing— ya que se espera que los contagios sigan aumentando en diciembre.

"Tenemos los recursos, pero nos limita la veda electoral. Así que eso nos ayudaría mucho a que en el mes de diciembre, en el que se espera la etapa más crítica de contagios, pues podamos tener los recursos y contratar el personal suficiente para trabajar la educación, fiscalización y reforzar el rastreo", expuso el alcalde durante la rueda de prensa.

Indicó, además, que la gobernadora y el secretario de Salud, González, solicitarán una extensión para el uso de fondos Cares Act —destinados para financiar los equipos de rastreo de contactos— los cuales estaban previstos para vencer el 31 de diciembre.

Mientras que Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo, señaló que, si bien se puede implementar medidas más restrictivas para combatir el virus, está en manos de la ciudadanía seguir las nuevas directrices.

"Si las personas y nuestros constituyentes en los diferentes municipios no crean una consciencia para prevenir, ayudar y salvaguardar la salud suya y de su familia, de nada vale", dijo Pérez, quien agregó que la mayor cantidad de casos positivos al coronavirus surgen de encuentros familiares y en personas entre las edades de 20-35 años.