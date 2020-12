Denuncian alegada construcción ilegal de puente en Río Nigua de Salinas

El portavoz del Comité Diálogo Ambiental, Víctor Alvarado Guzmán, denunció hoy una posible construcción ilegal de un puente en el Río Nigua de Salinas que podría afectar el proyecto de control de inundaciones propuesto por el Cuerpo de Ingenieros federal.

Según Alvarado, recientemente se encontró que se colocaron de forma rústica 7 tubos de hormigón, lo que se conocen comúnmente como macarrones, para construir un puente en el Río Nigua de Salinas.

“En el área no hay un letrero, exigido por ley, donde se identifique el proyecto con el número de permiso. Hemos hecho una investigación inicial en el portal de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), y no aparece ningún permiso otorgado para construir un puente en el Río Nigua. La forma irregular en que simplemente se colocaron estos tubos allí y se echó tierra encima para poder pasar, pone en peligro los residentes cercanos al río y las personas que transitan por la carretera PR1”, manifestó Alvarado.

Imágenes publicadas por el líder ambientan podrían mostrar cómo, a raíz de unas lluvias recientes, parte de la tierra sobre la irregular construcción fue removida por el agua del río.

“Información que nos ofrecen vecinos de comunidades cercanas, es que esta construcción indebida la hizo una persona que lleva 6 años tratando de desarrollar algún proyecto en la zona marítimo terrestre, en la desembocadura del Río Nigua. Parece que, al no tener una entrada a su proyecto, decidió apropiarse del río y construir su propio puente privado”, comentó Alvarado.

El líder ambiental mostró preocupación por el impacto que pueda tener estas construcciones en el proyecto de control de inundaciones.

“En dos ocasiones, el desarrollador mencionó en sus solicitudes que su terreno tenía acceso por la carretera Núm.1. Sin embargo, eso no era cierto, pues, no existía un acceso por el río. De igual forma, me parece que esta construcción, posiblemente ilegal, puede afectar el proyecto de control de inundaciones propuesto para esa área por el Cuerpo de Ingenieros federal y que tanto hemos esperado los salinenses. Hago un llamado a la alcaldesa, Karilyn Bonilla Colón, para que intervenga inmediatamente en este asunto”, finalizó Víctor Alvarado.

Te recomendamos: