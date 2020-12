Crean fondo de emergencia para artistas visuales en Puerto Rico

Beta-Local anunció la creación del Fondo de Emergencia para Artistas Visuales, dirigido a artistas en Puerto Rico que han perdido ingresos debido a la pandemia y que necesitan con urgencia un apoyo económico.

El Fondo Caribeño de Emergencia COVID-19 para Artistas es posible gracias a The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts y cuenta con $100,000 que serán otorgados en ayudas de $2,000.

La solicitud para artistas residentes de Puerto Rico está disponible en www.betalocal.org y cierra el 11 de diciembre del 2020.

“La comunidad artística se ha visto afectada por la cancelación de eventos y exhibiciones,” explicó Anahí Lazarte, Coordinadora de Programas de Beta-Local. “La gran mayoría de los artistas visuales en Puerto Rico dependen del trabajo independiente y apoyan su práctica artística laborando en otros sectores, por lo que sienten de distintas maneras el impacto económico del cierre por la pandemia. Esta situación ha provocado la reducción de oportunidades, creando situaciones de urgencia que ponen en riesgo su salud, vivienda y bienestar”.

Pueden solicitar artistas residentes en Puerto Rico de mayores de 21 años que tengan una trayectoria profesional de al menos tres años en las Artes Visuales. “Entendemos que muchos artistas trabajan de manera fluida entre disciplinas” comenta Pablo Guardiola, Co-director de la organización. “Por eso el fondo está dirigido a artistas con un fuerte componente visual en su práctica. Eso quiere decir que está anclado o en diálogo con estas disciplinas: pintura, instalación, dibujo, serigrafía, performance art, escultura, multimedia, curaduría, fotografía, video art y cine experimental".

El proceso de selección será por un sistema de tómbola. Las solicitudes que cumplan con todos los requisitos y el criterio de elegibilidad serán entradas a un proceso de selección aleatorio.

Este es el tercer fondo de emergencia de Beta-Local. El primero estuvo activo después del huracán María y ayudó a 109 artistas. El segundo, el Fondo Caribeño de Emergencia Covid-19 dirigido también a artistas incluye las Islas Vírgenes de Estado Unidos, y cierra el 2 de diciembre para los artistas en USVI. Desde el 2014, la organización ha realizado convocatorias de becas de producción y otras ayudas que han apoyado a un sinnúmero de artistas y colectivxs de arte de Puerto Rico.

