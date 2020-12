Alcaldes exigen medidas más restrictivas para contener el alza en casos de COVID-19

Ante el alza en contagios por el COVID-19 y de cara a una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, pidió hoy que se ordene un cierre inmediato en Puerto Rico para intentar contener la propagación del virus en la isla.

Minutos antes de comenzar el cónclave con Vázquez, la ejecutiva municipal indicó que el cierre económico y social debe ser decretado por unos 14 días.

"Uno, hay que cerrar a Puerto Rico por los próximos 14 días. Un lockdown total. La gobernadora debe aprovechar que el CDC le dijo al mundo que Puerto Rico no se debería visitar para pedirle al presidente de los Estados Unidos que dada a la recomendación de su propia administración no permita, por catorce días, igual que como pasó en Irma y María, viajes a Puerto Rico. Cero turistas”, dijo Cruz Soto a preguntas de la prensa. “Número dos, nosotros debemos buscar la manera legislativa de imponer un impuesto en los hoteles para que el número de personas irresponsables que vienen a Puerto Rico baje", continuó.

La alcaldesa de la capital, a su vez, recomendó que toque de queda comience a las 8:00 p.m. Actualmente, el toque de queda comienza a las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Número tres, el lockdown debe ser a las 8:00 de la noche, todos los negocios cerrados y domingo todo el mundo en su casa. Y tenemos como país, que darnos cuenta de que, si seguimos celebrando la Navidad con mami y con papi, puede ser la última Navidad que celebremos con nuestros seres queridos”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, comentó que también solicitará a la gobernadora enmendar el horario del toque de queda para que comience a las 7:00 p.m. Asimismo, mencionó que recomendará la imposición de la Ley Seca para evitar las aglomeraciones en establecimientos que venden bebidas alcohólicas durante los fines de semana.

Mientras que Ángel Pérez, ejecutivo municipal de Guaynabo, señaló que se debe fortalecer el sistema de rastreo de contactos en San Juan ya que, al ser el pueblo con la mayor densidad poblacional, cuenta con la tasa más alta de personas contagiadas.

"Necesitamos que se fortalezca el contact tracing en San Juan y digo esto porque a nivel municipal —lo que me indica la epidemióloga— es que se está atendiendo a nivel regional y por ende no se le da el debido seguimiento a estos casos. Así que todos los empleados y todos los visitantes que tienes en el municipio de San Juan que puedan ser de Guaynabo y hayan tenido algún tipo de contacto, pues esa información no se tiene muy clara", dijo Pérez a su llegada al Centro de Convenciones en San Juan.

Hasta hoy, 75 municipios de la isla registraron una tasa de positividad mayor del 10%, según los datos del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico.

Te recomendamos: