Hoy marca el fin de la histórica temporada de huracanes en el Atlántico

Una temporada de huracanes como ninguna otra llega a su final de manera oficial hoy, 30 de noviembre.

La temporada del 2020 en el Atlántico fue la más activa en récord, según publicó el Sistema Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).

Un total de 30 ciclones tropicales fueron nombrados, lo que obligó a usar un número sin precedentes de nombres provenientes del alfabeto griego.

De estas, 13 fueron huracanes y seis huracanes intensos.

Dos tormentas tropicales afectaron a Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, las cuales fueron Isaías y Laura.

Laura dejó al menos nueve fallecidos en República Dominicana y Haití, y luego se convirtió en un huracán categoría 4.

Sin embargo, el NWS informó hoy que la naturaleza podría tener "otros planes" para el final oficial de esta temporada.

Esto pues un área de baja presión se formó cerca de las islas Madeira y podría "adquirir suficientes características subtropicales en los próximos días para mantener el récord de la temporada corriendo".

Nature has other plans on this final "official" day of the 2020 Atlantic Hurricane Season. An area of low pressure near the Madeira Islands could acquire enough subtropical characteristics in the next few days to keep the record season going.

— National Weather Service (@NWS) November 30, 2020