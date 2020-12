Existe posibilidad de otro ciclón pese a fin de temporada de huracanes

El final oficial de la histórica temporada de huracanes del 2020 en el Atlántico que se marca hoy podría significar un respiro para el caribe, sin embargo, aún existe la posibilidad de que se forme algún otro ciclón tropical fuera de la temporada.

Así lo dijo a Metro el meteorólogo del Sistema Nacional de Meteorología (SNM), Ernesto Morales, quien agregó que esta ha sido una "una temporada histórica ya que hemos tenido 30 tormentas tropicales siendo la temporada con mayor cantidad de tormentas y segunda en la cantidad de huracanes".

Morales explicó que este es el quinto año consecutivo en que "tenemos una temporada sobre lo normal" con 30 ciclones tropicales nombrados, 13 huracanes y seis huracanes intensos.

Unos cinco ciclones tropicales afectaron el estado de Lousiana y dos la región de Honduras y Nicaragua.

"El puertorriqueño siempre debe estar preparado aunque se pronostique una temporada por debajo o por encima de lo normal", dijo el meteorólogo.

Sobre lo que nos esperaría el próximo año, Morlles aseguró que "aún está por verse" si será igual de intenso.

"Se pronostica que continúe el fenómeno de La Niña generando condiciones favorables para la temporada 2021", aseguró al agregar que el SNM emitirá su análisis y perspectiva de la temporada entrante en mayo de 2021.

Incluso, el SNM informó hoy que la naturaleza podría tener "otros planes" para el final oficial de esta temporada.

Esto pues un área de baja presión se formó cerca de las islas Madeira y podría "adquirir suficientes características subtropicales en los próximos días para mantener el récord de la temporada corriendo".

Nature has other plans on this final "official" day of the 2020 Atlantic Hurricane Season. An area of low pressure near the Madeira Islands could acquire enough subtropical characteristics in the next few days to keep the record season going.https://t.co/XZO7pOrOHA pic.twitter.com/ckKlRKqdJE

— National Weather Service (@NWS) November 30, 2020