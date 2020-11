Alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte

Por: Servicio Nacional de Meteorología

Para la mañana del domingo se esperan condiciones de tiempo mayormente tranquilas, con algunos aguaceros que pudieran afectar sectores del interior y suroeste de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de la isla grande de Puerto Rico. Riesgo moderado para el norte de Culebra y Vieques.

Mira la imagen del satélite de las condiciones del tiempo

Mientras que la temperatura estará entre los medios 70s a altos 80s.

El viento sopla del este noreste hasta 15 nudos, según el SNM.

El oleaje en el Atlántico está entre tres a cinco pies. En el Caribe está entre uno a cinco pies.

Además, notificaron, por su página de Twitter, posibles aguaceros, en la tarde, para el interior y el suroeste.

Sunday afternoon: Showers are possible in southwestern and interior Puerto Rico.

Domingo en la tarde: Aguaceros son posibles en el suroeste e interior de Puerto Rico. #prwx #usviwx pic.twitter.com/nSRxGFkMtY

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 29, 2020