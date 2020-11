Representante Aponte Dalmau arroja positivo a COVID-19

El representante por el Distrito 38, Javier Aponte Dalmau, notificó el viernes, que arrojó positivo a COVID-19.

“Aunque siempre he tomado las precauciones para evitar un posible contagio de COVID, soy consciente de la exposición que tengo como legislador al mantener contacto con tantas personas. Por eso, desde el inicio de la pandemia me he mantenido haciéndome pruebas periódicas. Lamentablemente, la última prueba que me realicé dio positivo y así se me notificó el miércoles en la noche. De forma responsable y cumpliendo con mi deber, informé inmediatamente a mis familiares y allegados para que estuvieran al pendiente de su salud y tomarán las medidas necesarias”, dijo Aponte Dalmau en declaraciones escritas.

“Yo por mi parte me encuentro cumpliendo con el proceso de aislamiento para evitar más contagios”, manifestó el legislador.

Aponte Dalmau aseguró que no presenta síntomas, y que a pesar del virus, no detendrá su trabajo, sino que continuará realizándolo de manera remota.