Piden a la UPR no usar College Board para admitir estudiantes por el COVID-19

Diferentes organizaciones sindicales y de justicia social le solicitaron hoy, viernes, a la administración de la Universidad de puerto Rico (UPR), deje sin efecto la toma de la prueba de administración universitaria (PAA), como requisito de admisión este año a los estudiantes de nuevo ingreso.

De igual forma, las organizaciones Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Jornada se Acabaron las Promesas, Casa Juana, Organización Nacional de Directores Escolares, Federación Maestros de Puerto Rico, UNETE, EDUCAMOS, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, y la Unión General de Trabajadores le reclamaron al Secretario de Educación, Eligio Hernández, a que vele por la salud y seguridad de todos los componentes de la comunidad escolar y se una a las voces que solicitan una dispensa este año académico para la administración de las pruebas de admisión universitarias ante el presidente de la Universidad y la Junta de Gobierno de la UPR.

"El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) no tiene un protocolo eficiente a implementar en las escuelas y eso ha quedado evidenciado al conocerse la gran cantidad de casos de personal no docente contagiado en los planteles, regiones educativas, oficina de apelación del DEPR y Nivel Central. Tan severa es la situación uno de los gremios que representa al personal no docente ha tenido que radicar un mandamus contra el DE por violaciones a los protocolos de COVID en los planteles escolares. La vida de los estudiantes y trabajadores de la educación va por encima de las ganancias del College", se expresó en un comunicado de prensa.

La tasa de positividad ante la pandemia del COVID-19 en la isla alcanzó una cifra alarmante en el país del 18 por ciento, según informó la epidemióloga Crúz María Navarro, haciendo alusión a los datos publicados por la Universidad de Harvard.

El reclamo advirtió que el exponer al personal docente y al estudiantado puede generar un incremento adicional a los casos de contagios por este virus, ya que es de conocimiento público que el 80 por ciento de las personas contagiadas son asintomáticas, pero aun así pueden contagiar.

El DEPR solicitó una dispensa que fue aprobada e hizo lo propio, para que no se tomaran las pruebas estandarizadas Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META) el año en curso, igual al resto de las jurisdicciones de Estados Unidos (EEUU), por el riesgo que presentaba ir a tomarlas durante la pandemia con una tasa de incidencia mucho menor a la que tenemos en la actualidad.

La mayoría de las universidades privadas en nuestro país han optado por eliminar la PAA, como requisito de admisión para el año académico 2021-22 a todo estudiante con promedio de 3.00 o mayor. La misma decisión tomaron universidades Ivy League, como Yale y Harvard en Estados Unidos, eximiendo a los estudiantes de nuevo ingreso del SAT.

"Adicional a lo antes mencionado, bajo un ambiente de tanta tensión, es evidente que los resultados que obtendrán nuestros estudiantes no serán los mejores, sumado a que las condiciones de estudio han sido dispares y desiguales en estos pasados 8 meses. Hoy en día sobre 70,000 estudiantes se mantienen sin recibir sus equipos tecnológicos de parte del estado y no hablemos de los que al día actual no tienen adjudicado el vale de internet ofrecido, por múltiples situaciones. Esto ha afectado la educación que reciben estudiantes que circunscriben este año académico exclusivamente a módulos. Los terremotos vividos y la pandemia, solo han exacerbado las desigualdades sociales y de recursos económicos que han afectado la accesibilidad a la educación de los más vulnerables, dejándolos una vez más en desventaja. Esta razón sola basta, para que haya sensibilidad de parte de la administración de la UPR y se eximan a los estudiantes, protegiendo de esta forma su salud, su vida y utilizando otros mecanismos para el proceso de admisión que sean justos en estos momentos", añadieron en declaraciones escritas.

Públicamente el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, señaló la Universidad de Puerto Rico evaluaba diferentes alternativas ante esta situación.

Además, las organizaciones denunciaron que el receso de Acción de Gracias culmina y la semana entrante es la fecha que se ha señalado como inicio de dichas pruebas. "Exigimos que la Junta de Gobierno y el presidente de la UPR se expresen al respecto y eximan a nuestros estudiantes de tomar las mismas como requisito para su admisión y protejan sus vidas, al igual que el del personal docente. El momento histórico lo requiere".