“Hola gente, soy Bad Bunny y soy el editor invitado global de Metro. El Conejo desde Puerto Rico”.

Temas a trabajar

Me impacta el tema de la violencia de género en contra de las mujeres.

Sobre su mensaje de empoderamiento a la mujer

Dentro de un concepto que no es de música social, que no estoy regañando a la gente; estamos vacilando, pero al mismo tiempo estoy enviando un mensaje.

“El sector machista que me sigue, que pueda crearle algo en la mente”.

Sobre su homenaje a las drag queens

“Siempre he tratado de hacer sentir a todo el mundo parte de mi proyecto, que para mi es lo más importante porque me gustaría que así también se reflejara en el mundo la aceptación de todo el mundo”.

Sobre su estilo y el mensaje que lleva de romper con estereotipos

“Desde chiquito siempre me ha gustado lo que está estipulado como ropa de mujer, más de lo que está estipulado como ropa de hombre. Siempre hay más creatividad en la ropa de mujer”.

“(Las críticas) No me afectan, porque yo sé quién soy”.

Sobre la premonición de que se retiraría de la música con un nuevo disco

“Cuando digo esa barra (del retiro en 9 meses), la digo con un sentimiento de que me voy a retirar, pero al final del día: ¿Qué voy a hacer? Tengo 26 años. Tal vez un descanso y trabajar otras cosas. Como la oportunidad que se me está dando en el cine”.

Sobre el factor sorpresa alrededor de sus proyectos

“A veces no duermo pensando con qué voy a sorprender a la gente, pocos artistas le dedican esa parte a su carrera, a sus fanáticos, para mí eso es bien importante. Trato siempre de crear algo que genere emociones”.

Sobre el nuevo disco

“Este nuevo disco es otra cosa, no tiene que ver con los anteriores”.

“El Ultimo Tour del Mundo, es como si estuviera adelantando mi Tour del 2030 al 2020”.

Sobre su participación electoral

“Sabrá Dios mi voto está en un maletín de esos y ni lo contaron”, Bad Bunny sobre proceso eleccionario en Puerto Rico y noticias sobre maletines extraviados.

“En este tema he tratado de alejarme porque el día de la elección y el día después yo estaba sufriendo de una ansiedad increíble […] Así que me desconecté, yo espero que el Día de Navidad me digan que pasó con las elecciones”.

Ilustración – Miguel Bayon

Te invitamos a seguir leyendo sobre Bad Bunny: