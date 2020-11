Alcaldesa de Aguadilla reacciona en contra de comenzar los procesos de transición

Tras el alcalde electo de Aguadilla, Julio Roldán, radicar un mandamus en Tribunal para comenzar con los procesos de transición, Yanitsia Irizarry, actual alcaldesa del municipio, reaccionó hoy, viernes, en contra de los actos.

“Entiendo la desesperación del candidato opositor de asumir un cargo que en derecho NO le pertenece. El caso de Aguadilla no es el mismo de San Juan donde el margen de diferencia era por miles de votos, la alcaldesa no va a reelección y no hay un recuento en cuestión. San Juan tiene un alcalde seguro. Nuestra situación es totalmente diferente y nuestros abogados lo están trabajando en los tribunales. En Aguadilla faltan muchos votos por adjudicar. Tal y como dijo el abogado de mi candidato opositor “Sería un alto riesgo colocar información sensitiva sobre alguien que podría ser NO electo como alcalde”, puntualizó Irizarry en declaraciones escritas.

Según la página de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), los resultados de la noche del evento electoral posicionaron al candidato por el Partido Popular Democrático (PPD), Roldán, en la delantera con 8,760 votos. En cambio, la actual alcaldesa solo contó con 8,685 votos.

