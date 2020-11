Sin explicación el presidente de la CEE a unidades con más votos adelantados que solicitudes

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, sostuvo que, una vez el escrutinio general atienda los precintos cuyas unidades de voto adelantado presencial presentan una mayor cantidad de sufragios que de solicitudes de esa modalidad, la colectividad exigirá “explicaciones de cómo eso pasa”.

“Yo no tengo una explicación, no creo que la haya, y eso es parte del proceso que pretendemos lograr con el escrutinio. Cuando entremos de lleno a ese precinto eso debe quedar claro, sumamente transparente, si la cantidad de solicitudes de voto adelantado y ausente debe ‘matchear’ al chavo con la cantidad de personas votó en esas modalidades, porque si no, habría que proveer explicaciones de cómo eso pasa”, subrayó Valentín, cuya colectividad hizo alusión a esas aparentes discrepancias en el alegato que presentó al Tribunal Supremo en la controversia sobre la entrega de listas de electores que emitieron votos por adelantado.

De una comparación que hizo Metro de las listas de solicitudes de voto adelantado y los números de las actas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) correspondientes a la noche del evento se desprende que en cinco precintos se habían registrado más sufragios en la unidad 74 que el total de personas que solicitó el voto adelantado presencial. La discrepancia en estas unidades, donde se contabiliza los votos bajo esta categoría, se observó en los precintos San Sebastián 33, Adjuntas 55, Cidra 76, Caguas 83 y Maunabo 92.

Otros mecanismos de voto adelantado, como el voto por correo, ausente o a domicilio, se registran en las unidades 77 de cada precinto.

“Cuando lleguemos a esos precintos ya podremos precisar, como parte del escrutinio, que es la auditoría real, cualquier número que no cuadren. Ese tipo de cosa lo vamos a poder detectar y reportar”, dijo Valentín.

Por su parte, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, alegó a preguntas de este medio que nadie le había especificado en qué precintos se había observado este fenómeno en las unidades de voto presencial.

“A mí me está en extremo extraño que esa afirmación sea correcta, pero la voy a investigar. La unidad 74 es un evento igual al evento del 3 de noviembre. Yo no puedo entender cómo yo puedo ir a votar sin firmar la lista, porque el 31 de octubre no había añadido a mano, no había añadido a lista. Una unidad 74 tiene una lista como cuando usted va a votar en su colegio de votación, y si hay 200 electores no se puede añadir el 201”, dijo el presidente al preguntársele si había una explicación plausible para los descuadres.

En el caso de San Sebastián 33, las actas de la CEE reflejan que se emitieron 1,422 votos en la unidad 74, a pesar de que el listado de solicitudes sostiene que ese mecanismo se le aprobó únicamente a 955 electores. En los otros cuatro precintos, los márgenes son menores: Adjuntas 55 (264 votos y 262 solicitudes), Cidra 76 (167 votos y 156 solicitudes), Caguas 83 (350 votos y 346 solicitudes) y Maunabo 92 (77 votos y 64 solicitudes).

“No puedo pensar una forma en que usted vaya al colegio firme donde no hay sitio para firmar en un lugar donde no se añade a lista. Realmente no sé por qué se dice eso, porque la mecánica no lo dice. Me está tan extraño. Si es así, no me habían dado el dato. Tengo que investigar”, insistió Rosado Colomer.